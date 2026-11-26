Nemački rebus bez rešenja na Maksimiru 56 godina
Vreme čitanja: 3min | čet. 26.11.26. | 11:38
Dinamo sa novim trenerom Jerkom Lekom se trgao, igra odlično u Ligi Evrope. U Zagreb dolazi jedan od favorita za trofej, Bajer Leverkuzen (18.45)
Mario Kovačević je prošle sezone doneo duplu krunu Dinamu, ali ove nije sve išlo na vodenicu Modrima. Rana eliminacija u kvalifikacijama za Ligu šampiona od norveškog Vikinga i domaći posrtaji uticali su da dođe do promene na klupi prošlog meseca. Mladi stručnjak Jerko Leko je preuzeo tim, a šok terapija zasad daje rezultate na Maksimiru.
U prošlom kolu Lige Evrope, Dinamo je pobedio na Ostrvu Sanderlend, a danas (18.45) u hrvatsku prestonicu dolazi jedan od favorita za osvajanje, Bajer iz Leverkuzena. Tradicija kaže da Dinamo ne ume protiv nemačkih klubova. Još od pobede davne 1970. godine protiv Hamburgera u Kupu sajamskih gradova traje post protiv klubova iz Bundeslige. Svima je u taboru Modrih u neprijatnom sećanju poraz u Minhenu od Bajerna na startu Lige šampiona pre dve godine (2:9).
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Puca od optimizma novi trener Dinama, koji je pobedom nad Sanderlendom sačuvao fotelju u narednom periodu.
“Igramo 11 na 11 i uopšte nije bitno ko koliko vredi na Transfermarktu. Za mene svaki Dinamov igrač vredi više nego što tamo piše. Nikoga se ne bojimo, verujem da uz istu energiju, ako ponovimo prvo poluvreme protiv Sanderlenda i Istre, da možemo da pobedimo”, rekao je Jerko, prenosi portal germanijak.hr.
18.45: (5,50) Dinamo Zagreb (4,80) Leverkuzen (1,70)
Novi trener hrvatskog prvaka je kombinovao sastav u domaćem šampionatu, ali protiv Farmaceuta se očekuje sličan sastav kao sa Stadiona svetlosti početkom meseca. Dobra vest za Dinamo – spreman je i kapiten Mišić, koji je dobio zeleno svetlo da igra. U napadu je sigurna prva strelac tima Beljo, dok bi drugi napadač mogao da bude iskusni Oršić.
Dinamo bi i remijem bio prezadovoljan, ostao bi u igri čak i za direktan plasman u osminu finala (do osmog mesta). Bajer je bio furiozan u prva tri kola, dobio je Celje, OFI i Leh bez primljenog pogotka, ali je prošlog meseca neočekivano na Baj Areni poražen od Marselja (0:1).
KVOTA U MOZZARTU DA ĆE LEVERKUZEN DA OSVOJI LIGU EVROPE JE 6,00.
Zagrepčani imaju polovičan učinak na svom terenu – pobedili su u poslednjim trenucima meča protiv Anderlehta sa 1:0, ali ih je onda pobedio NEC sa 4:2.
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MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan
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LIGA EVROPE – 5. KOLO
Četvrtak
18.45: (2,90) Olimpijakos (3,45) Milan (2,35)
18.45: (1,35) Olimpik Marselj (5,30) Levski (8,00)
18.45: (1,35) Union Sen Žiloaz (5,70) Leh (7,25)
18.45: (5,50) Viktorija Plzenj (4,80) Benfika (1,50) MOZZART RELAX
18.45: (5,50) Dinamo Zagreb (4,80) Leverkuzen (1,70)
18.45: (1,15) Salcburg (8,00) Ararat Jermenija (15,0) MOZZART RELAX
18.45: (1,25) Bešiktaš (6,25) Hapoel Ber Ševa (10,0)
18.45: (3,50) Selta (3,60) Bornmut (2,00)
21.00: (2,90) Sparta (3,70) AZ Alkmar (2,25)
21.00: (1,40) Ferencvaroš (5,30) Celje (6,50) MOZZART RELAX
21.00: (1,33) Hofenhajm (6,00) Šturm (7,00)
21.00: (2,15) Kristal Palas (3,90) Sosijedad (3,00)
21.00: (1,25) Lion (6,25) Lilestrem (10,0)
21.00: (4,40) Torense (4,30) Seltik (1,67) MOZZART RELAX
21.00: (1,18) Juventus (7,50) Omonija Nikozija (13,0)
21.00: (4,10) OFI (3,80) Anderleht (1,80)
21.00: (1,25) Sanderlend (6,00) Jagjelonija (11,0)
21.00: (2,95) NEC Najmehen (3,90) Ren (2,15)
***kvote su podložne promenama