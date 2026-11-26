Mario Kovačević je prošle sezone doneo duplu krunu Dinamu, ali ove nije sve išlo na vodenicu Modrima. Rana eliminacija u kvalifikacijama za Ligu šampiona od norveškog Vikinga i domaći posrtaji uticali su da dođe do promene na klupi prošlog meseca. Mladi stručnjak Jerko Leko je preuzeo tim, a šok terapija zasad daje rezultate na Maksimiru.

U prošlom kolu Lige Evrope, Dinamo je pobedio na Ostrvu Sanderlend, a danas (18.45) u hrvatsku prestonicu dolazi jedan od favorita za osvajanje, Bajer iz Leverkuzena. Tradicija kaže da Dinamo ne ume protiv nemačkih klubova. Još od pobede davne 1970. godine protiv Hamburgera u Kupu sajamskih gradova traje post protiv klubova iz Bundeslige. Svima je u taboru Modrih u neprijatnom sećanju poraz u Minhenu od Bajerna na startu Lige šampiona pre dve godine (2:9).