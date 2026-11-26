Uoči utakmice sa Srbijom, u Klaipedi za Mozzart Sport govorio je Ignas Brazdeikis, reprezentativac Litvanije i košarkaš Unikahe iz Malage. Razgovarali smo o značaju predstojećeg susreta, pritisku koji osećaju litvanski reprezentativci, sećanjima na četvrtfinale Mundobasketa u Manili 2023. godine, ali i o njegovim nekadašnjim srpskim saigračima, odlasku iz Evrolige, budućnosti elitnog evropskog klupskog takmičenja i posebnom odnosu koji Litvanci imaju prema košarci.

Velika utakmica za obe reprezentacije, velika očekivanja na obe strane. Kako gledate na predstojeći susret?

"Kao što ste rekli, ovo je izuzetno važna utakmica. Mislim da će, posebno kada je reč o nama, u velikoj meri odrediti da li ćemo uspeti da se plasiramo na Svetsko prvenstvo. Zato je ova utakmica toliko važna i moramo da budemo izuzetno dobro pripremljeni, kako u odbrani i napadu, tako i fizički i mentalno. Moramo da pružimo najbolje što možemo kako bismo pobedili veoma nezgodnu reprezentaciju Srbije", počinje Brazdeikis razgovor za Mozzart Sport.

17.30: (1,55) Litvanija (14,5) Srbija (2,70)

Kada govorimo o ovakvim utakmicama i situaciji u kojoj se nalazi reprezentacija Litvanije, svi pričaju o pritisku. Kako se vi kao igrači osećate pred ovu utakmicu?

"Mislim da svi u određenoj meri osećamo pritisak, jednostavno zato što košarka kod nas ima ogroman značaj. Svi znamo šta nam ove utakmice znače. Međutim, na kraju krajeva, pristupićemo joj kao košarkaškoj utakmici, što ona i jeste. Trudićemo se da ne dozvolimo da spoljašnji pritisak utiče na nas i da učinimo sve što možemo da pobedimo. Moramo da ostanemo mentalno čvrsti, sve podredimo ekipi i pomognemo joj da dođe do pobede".

Nijedna reprezentacija neće igrati u najjačem sastavu. Kako vidite reprezentaciju Srbije u ovom trenutku, šta smatrate njenim najvećim vrlinama, a šta manama?

"Kao i uvek, reprezentacija Srbije igra sa mnogo intenziteta, posebno u odbrani. Vrše veliki pritisak na protivnika, igraju izuzetno borbeno i dobro su vođeni sa klupe. Zbog svega toga mislim da im nije neophodno da imaju najtalentovanije igrače kako bi bili odlična ekipa. Svi znamo za šta su sposobni. Uradićemo sve što možemo da ih usporimo, neutrališemo njihove najveće pretnje, a onda pokušamo da iskoristimo njihove slabosti".

NE MOŽETE DA DOVODITE U PITANJE PRIVRŽENOST IGRAČA REPREZENTACIJI

Ignas Brazdeikis (©FIBA basketball)

Kao neko ko je godinama igrao u Evroligi, kako gledate na situaciju u kojoj se trenutno nalazite vi igrači? Vidimo da najbolji igrači, ne samo oni iz NBA lige, već i iz Evrolige, ne mogu da nastupaju za reprezentacije tokom kvalifikacionih prozora. Kako gledate na situaciju u kojoj igrači moraju da biraju između reprezentacije i kluba, iako zapravo nemaju pravo izbora, jer moraju da igraju za svoje klubove, a istovremeno osećaju obavezu i privrženost reprezentaciji?

"Razumem šta želite da kažete... Mislim da ne možete da dovodite u pitanje privrženost nekog igrača reprezentaciji u trenutku kada je klupska sezona u toku i kada igra za svoj klub. Mislim da to nije fer, posebno kada se uzme u obzir kakav je raspored. Na primer, Žalgiris ima gostovanje neposredno pred utakmicu reprezentacije. U takvoj situaciji je gotovo nemoguće igrati za reprezentaciju. Mislim da je najveći problem raspored. Kada ga pogledate, jasno je gde leži najveći problem. Kada bi bilo više vremena, više prostora za pripremu... Utakmice i treninzi za većinu ekipa i igrača predstavljaju veliko fizičko opterećenje. Potrebno je mnogo toga da bi igrač mogao da igra u kontinuitetu. Zato mislim da ne možete da krivite nijednog igrača zbog toga što nije prihvatio poziv. Istovremeno, važno je pobeđivati u ovim utakmicama".

Pretpostavljamo da vi igrači međusobno razgovarate o tome. Da li očekujete da se nešto promeni nabolje, kako za vas igrače, tako i za čitavu košarkašku zajednicu?

"Voleo bih da se to dogodi, mada ne znam na koji način. Stalno razgovaramo o tome, ali raspored sve čini izuzetno komplikovanim. Mislim da postoje bolji načini da se napravi raspored i usklade reprezentativne i klupske obaveze. Ne znam šta bi bilo konkretno rešenje, ali mislim da bismo mogli da dođemo do određenih rešenja ukoliko bismo radili na tome".

MANILA? BOGDAN POGAĐAO SVE, ALEKSA IGRAO IGRAO SJAJNU ODBRANU

Ignas Brazdeikis (©FIBA basketball)

Vratićemo se na utakmicu Litvanije i Srbije. Poslednji put ste se sastali u Manili 2023. godine, kada je Srbija slavila u četvrtfinalu Svetskog prvenstva. Kako pamtite tu utakmicu?

"Vrlo dobro se sećam te utakmice. Nije bilo lako. Ako se dobro sećam, neposredno pre toga smo pobedili reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država, što nas je dosta iscrpelo, a onda nas je u četvrtfinalu čekala Srbija, izuzetno motivisana ekipa. Sećam se pre svega njihove fizičke igre, koliko su snažno ušli u utakmicu, a mislim da je vremenom i pritisak počeo pomalo da utiče na nas. To se dogodilo na toj utakmici. Bila je to utakmica u kojoj su se obe ekipe dobro nadmetale".

Da li vas je iznenadio način na koji je Srbija ušla u tu utakmicu? Rekli ste da je bila izuzetno motivisana, ali pošto je Srbija prethodno izgubila utakmicu, a vi pobedili Amerikance, svi su očekivali da ćete vi pobediti.

"Ne mogu da kažem da sam bio iznenađen, jer je Srbija jedna od najboljih reprezentacija na svetu. Jednostavno su bili izuzetno dobri i u odbrani i u napadu. Sećam se da je Bogdanović pogađao mnogo šuteva. Svi su pogađali".

Aleksa Avramović je igrao veoma agresivnu odbranu...

"Da, i on takođe. Odigrali su sjajnu utakmicu. Voleo bih da možemo ponovo da odigramo tu utakmicu, ali sada nas čeka novi susret".

Igrali ste sa Nikolom Milutinovim i Filipom Petruševim u Olimpijakosu. Kakvo mišljenje imate o njima, kao ljudima i igračima?

"Mislim da su sjajni. Obojica imaju svoj specifičan igrački kvalitet. Milutinov je krupan, ima visok košarkaški IQ, igra veoma fizički i ima neverovatan osećaj pri završnici oko obruča. Može mnogo toga da uradi. Petrušev je izuzetno vešt, može da igra i na visokom i na niskom postu. Obojica su izuzetno talentovani i zaista sam uživao u vremenu koje sam proveo sa njima".

Da li ste možda razgovarali sa još jednim nekadašnjim saigračem, Alenom Smailagićem pred ovu utakmicu?

"Pokušaću da se vidim sa njim pre utakmice. Nisam još imao priliku, jer sam tek stigao, ali nadam se da ću ga videti. On je moj čovek".

Kakvo mišljenje imate o njemu?

"Slično kao i o njima dvojici. On može sve, zar ne? Može da šutira, izuzetno je atletski sposoban, snažan... Ima sve predispozicije da bude odličan igrač, što već i jeste".

Sada u Unikahi sarađujete sa Andreom Gavrilovićem. Znamo koliko je poštovan kao stručnjak, kako vi gledate na saradnju sa njim?

"Vidi se da odlično razume košarku. Veoma dugo je u ovom poslu. Sjajan je u davanju saveta i jednostavno možete da osetite da vam želi najbolje. Kao igrač, to uvek cenite".

VIŠE KLUBOVA U EVROLIGI JE DOBRA STVAR, ALI EVROPA NIJE NBA

Ignas Brazdeikis (©FIBA Basketball)

Kada ste odlučili da odete u Unikahu i FIBA Ligu šampiona, da li vam je bilo teško da napustite Evroligu i sve ono što ona sa sobom nosi, da odete u Španiju, u Malagu, i zaigrate u FIBA Ligi šampiona?

"Tu odluku sam doneo prilično rano tokom leta. Jednostavno sam imao osećaj da je to pravo mesto za mene. Moji agenti su mi preneli pozitivne utiske, svi sa kojima sam razgovarao imali su pozitivno mišljenje o tome, tako da mi u tom trenutku nije bilo teško da donesem odluku. Za sada sam zadovoljan".

ACB liga je verovatno najbolja nacionalna liga u Evropi...

"Svakako bih se složio sa tim. Mislim da kvalitet ekipa dovoljno govori sam za sebe. Liga je izuzetno kompetitivna, zabavno je igrati u njoj i zaista uživam".

Kako gledate na pravac u kojem se razvija Evroliga? Trenutno imamo 20 ekipa, postoje najave da će se takmičenje proširiti na 24, a verovatno i na 28 ili 30 ekipa u narednih nekoliko godina. Sada se govori i o organizovanju Letnje lige Evrolige. Ne želim da kažem da Evroliga pokušava da kopira NBA ligu, ali iz ove perspektive deluje da je tako...

"Mislim da, kao i u svemu drugom, uvek mora da postoji određena evolucija. Biće zanimljivo videti kako će se sve to odvijati. Mislim da nikada ranije nije bilo toliko ekipa u takmičenju, zar ne? Kako će napraviti raspored, odrediti termine utakmica, kako će sve to uskladiti sa domaćim prvenstvima? Postoji toliko različitih faktora koje treba uzeti u obzir. Mislim da je ovo potpuno drugačije okruženje od NBA lige", priča Brazdeikis i dodaje:

"Tamo je 29 ekipa u jednoj državi, a samo jedna je u Kanadi, koja je takođe blizu, tako da je sve to manje-više lakše organizovati. Ovde ima toliko različitih država, različitih pravila i rasporeda. Zato nisam siguran kako će sve to funkcionisati, ali mislim da je veći broj ekipa uvek dobra stvar, jer će i takmičenje biti kompetitivnije. Zanima me kako će se sve to razvijati".

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Znamo da je košarka sport broj jedan u Litvaniji, ali možete li da mi objasnite koliko ona zapravo znači litvanskom narodu? Vidimo scene sa utakmica Žalgirisa i reprezentacije Litvanije, kada cela dvorana navija, peva nacionalnu himnu... Možete li da mi opišete kakav je osećaj biti deo takvog ambijenta? Imamo nešto slično i u Srbiji, ali je ipak na neki način drugačije.

"Malo je drugačije. Kao igrač, imate neverovatan osećaj kada predstavljate svoju zemlju, kada igrate za reprezentaciju, a imao sam priliku i da nekoliko godina igram za Žalgiris. Mislim da sve to seže mnogo dublje od same košarke. Ima veze i sa politikom, sa našom istorijom kao države. Sve je to međusobno povezano i mislim da smo zato toliko strastveni. Uvek smo bili dobri u košarci, imali smo neverovatne legende litvanske košarke. Mislim da je to neka drugačija vrsta strasti. To je nešto naše i zato svi košarku shvataju izuzetno ozbiljno i odnose se prema njoj sa mnogo ljubavi".

Da li vam adrenalin posebno raste pred utakmicu sa Srbijom? Mnogo je istorije između dve košarke, još od vremena Jugoslavije pa sve do danas.

"Mislim da je tako. Mada se trudim da ne ulazim previše duboko u sve to. Pokušavam da se usredsredim na utakmicu i da uradim upravo ono što je potrebno našoj ekipi. To je najvažnije. Ali sve to koristim kao dodatnu motivaciju", zaključuje Brazdeikis priču za Mozzart Sport.

KVALIFIKACIJE ZA MUNDOBASKET - 3. kolo, druga faza

Četvrtak:

17.30: (1,55) Litvanija (14,5) Srbija (2,70)

19.00: (1,20) Grčka (19,0) Gruzija (5,00)

19.00: (13,0) Crna Gora (30,0) Španija (1,02)

20.00: (1,60) Italija (14,5) Turska (2,55)

20.00: (2,30) Portugal (14,5) Ukrajina (1,70)

20.30: (3,05) Island (15,0) Bosna i Hercegovina (1,45)

*** Kvote su podložne promenama