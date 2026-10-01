Najslabiji start u istoriji Reala! Vratio se iz -22, strašni Brajant i Micić doneli konačnu presudu

Sada je zvanično - ovo je najslabiji start evroligaškog takmičenja u istoriji madridskog giganta! Nikada u istoriji najtrofejnijeg evropskog kluba nije se desilo da ovako loše otvori sezonu, e sad vredi diskutovati o tome koliki sad pritisak trpi Pedro Martinez i koliko je nezadovoljstvo uvek probirljive Realove publike. Iako rezultat nije povoljan, ne treba zaboraviti da su Blankosi ovog leta promenili ne samo trenera, već i gotovo pola tima, a pre svega uz trenera Serđa Skariola dve udarne igle Mario Hezonja i Trej Lajls . Osim toga, pre samo desetak dana isti ovaj Real Madrid osvojio je prvo izdanje Evroliginog Superkupa. Da li je opterećenje tima zbog puta na Bliski istok i dve teške utakmice u razmaku od 24 časa ostavilo traga? Verovatno jeste, ali o razlozima ovako slabog početka naširoko će se baviti španski mediji...

Previše je reći da imamo kandidata za utakmicu sezone, za da je najbolji meč u nepuna tri kola Evrolige - to definitivno jeste! Pravi šou-program priredili su košarkaši Hapoela iz Tel Aviva i Real Madrida u Sofiji i ponudili sve ono što zadovoljava široke narodne mase - mnogo poena, atraktivnu košarku, preokrete i eto, pobedu domaćina! Posle šokantnog poraza od Bajerna na otvaranju, tim Dimitrisa Itudisa završio je prvo duplo kolo sa dve recke i to uz rezultat 102:98 (29:20, 34:23, 12:32, 27:23).

Hapoel je uspeo da se izvuče iz inicijalnog šoka posle haotičnog otvaranja sa Bajernom i da sa dve pobede definitivno nađe pobednički ritam. Daleko je to sigurno od nivoa koji Dimitris Itudis želi da gleda. Da ne ispadne kako ispaljujemo floskule, ali verovatno i Itudis razmišlja kako se pobedi u zube ne gleda. Imaće dosta materijala da analizira grčki stručnjak, ali je mnogo lakše to da učini posle trijumfa. Za to može da zahvali prvenstveno Ilajdži Brajantu koji je još jednom stavio ekipu na leđa i poveo je do pobede, a onda Vasiliju Miciću i Antoniju Blejkniju koji su u poslednjoj četvrtini uradili sve što je trebalo kako bi Hapoel ostvario trijumf, pogotovo nakon što je Real Madrid u trećoj deonici nadoknadio minus od 22 poena i čak nakratko poveo uoči presudnih deset minuta. No, sve je stalo u bravuroznu partiju Ilajdže Brajanta! Najbolji igrač Hapoela pobedi je doprineo sa 22 poena, a iako je imao 1/6 za tri i ukupno 7/15 iz igre, uspeo je za 31 minut da zabeleži 13 skokova, sedam asistencija i jednu ukradenu loptu. Bio je nerešiva enigma za Realovu odbranu i na fantastičan način koristio je svaku pukotinu u protivničkim redovima, pa je tako izvukao čak devet iznuđenih faulova za indeks 40! Recimo, Teo Maledon je takođe imao indeks 40, ali je Ilajdža Brajant imao bolji “prateći orkestar”. Pre svega u Miciću i Blejkniju. Dimitris Itudis ga je poslao na parket na sedam i po minuta do kraja i kada ga je uveo – više ga nije ni izvlačio iz igre do kraja. Nije ni smeo, jer je sa svakim novim dodirom lopte imao sve veći uticaj na rasplet susreta. Počev od asistencije za trojku Bruna Kabokla kojom je pokrenuo Hapoel do vođstva od 82:76 uz šest minuta na semaforu, potom je u kratkom intervalu povezao dva bitna defanzivna skoka iz kojih se prvo nagradio košem iz nabačaja na obruč, a zatim proigrao Micića za možda i ključnu trojku na meču. Istom je odveo domaći tim odveo na devet poena više (87:78) i potpuno ubio svaki pritisak gostiju iz Madrida.

Na sve to, Brajant je već u sledećem Hapoelovom posedu kaznio grešku Nika Smita iščupanim faulom od Timotija Luvavua Kabaroa pa je sa dva realizovana penala odveo Hapoel na dvocifrenu prednost. Gorući problem za Blankose bio je taj što je posle ogromne potrošnje u trećem kvartalu, da stigne minus od 22 poena, ostao bez goriva na početku četvrtog dela pa su za pet i po minuta ubacili samo jedan šut iz igre! Za to vreme Itudisov sastav se odlepo na komotnu prednost i imao je sve preduslove da susret završi pod svojim uslovima. Teo Maledon je nakratko prekinuo post i vratio tračak nade Realu, ali se onda meč pretvorio u obračun dvojice asova i tu bitku je takođe dobio Brajant! Ubacio je još jedno slobodno bacanje, pa na karakterističan način ponovo bacio loptu na obruč i maltene sam držao dvocifrenu prednost sve do kraja. Najbolju individualnu partiju na početku ove sezone krunisao je ključnom “krađom” lopte Niku Smitu, posle čega je proigrao Antonija Blejknija koji se proslavio u poslednjim minutima utakmice.