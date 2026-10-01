Real podgrejao 'Negreiru' dokumentom na 50.000 strana! Ocinkario Barsu kod UEFA i traži hitnu istragu

Ovi spisi, koje je madridski klub mesecima pripremao, biće predmet analize etičkih i disciplinskih inspektora u okviru već postojeće istrage o isplatama koje je Barselona godinama vršila nekadašnjem potpredsedniku Sudijske komisije. Krovna organizacija evropskog fudbala želi do tančina da utvrdi pozadinu ovih transakcija, šta je katalonski klub time pokušao da obezbedi i u kojoj je meri sporno plaćanje izveštaja uticalo na sama dešavanja na terenu.

Ovaj potez izazvao je brzu lančanu reakciju svih uključenih strana. Nakon što je krovna organizacija evropskog fudbala potvrdila prijem papira, oglasio se Kraljevski klub sa zahtevom za hitno rešavanje slučaja i drastične mere, a ubrzo je stigao i opširan, argumentovan odgovor sa Nou kampa u kojem katalonski velikan ističe da nikakav novi postupak protiv njih nije pokrenut.

Povodom novih dešavanja, prva se zvaničnim saopštenjem oglasila UEFA, potvrdivši da su spisi stigli u Nion i da će biti pregledani u sklopu već aktivnog procesa.

"UEFA potvrđuje da je od Real Madrida primila značajnu količinu dokumentacije u vezi sa tekućom istragom protiv Barselone u slučaju koji uključuje Hosea Mariju Enrikeza Negreiru, bivšeg potpredsednika Sudijske komisije Fudbalskog saveza Španije (tzv. 'slučaj Negreira'). Etički i disciplinski inspektori UEFA takođe su primili ovu dokumentaciju, koju će proceniti u okviru istrage koja je trenutno u toku", navodi se u saopštenju UEFA.

Ubrzo nakon objave evropske kuće fudbala, usledilo je i oštro saopštenje Real Madrida. Velikan iz prestonice istakao je da dostavljeni dokazi direktno utiču na integritet takmičenja i zatražio najhitniju reakciju nadležnih organa.

"UEFA je potvrdila prijem tužbe koju je podneo Real Madrid i nastavak istrage o isplatama koje je tokom poslednje dve decenije Barselona vršila bivšem potpredsedniku Sudijske komisije. Tužba koju je podneo naš klub uključuje obimnu dokumentaciju i dokaze o događajima vanredne ozbiljnosti, koji direktno utiču na integritet takmičenja i poverenje u sudijski sistem. Real Madrid smatra ključnim da se, sada kada je UEFA u posedu ove dokumentacije, istraga sprovede sa najvećom hitnošću do njenog potpunog okončanja i da nadležna tela donesu odgovarajuće odluke na osnovu ozbiljnosti utvrđenih činjenica. Naš klub će nastaviti aktivno da sarađuje sa UEFA i da preduzima sve radnje u svojoj moći da se rasvetle događaji koje smatra nespojivim sa principima integriteta, transparentnosti i fer-pleja koji bi trebalo da vladaju evropskim fudbalom", saopštili su sa Santijago Bernabeua.

Kao odgovor na potez velikog rivala i objavu UEFA, aktuelni prvak Španije je izdao zvanično saopštenje u kojem je detaljno pojasnio svoj pravni status. Katalonci su podsetili da slučaj zapravo nikada nije ni bio zatvoren, te da njihov nastup u Evropi ni u jednom trenutku nije bio doveden u pitanje.

"UEFA nije otvorila nikakav novi postupak protiv Barselone. Postupci su pokrenuti još 2023. godine imenovanjem dvojice istražitelja koji su od tada preduzimali radnje koje su smatrali prikladnim. Klub je uvek ispunjavao sve njihove zahteve. Ovi postupci nisu ponovo otvoreni jer nikada nisu ni bili zatvoreni. Saopštenje UEFA potvrđuje prijem dokumentacije koju je dostavio Real Madrid i ukazuje na to da će je istražitelji proceniti u okviru postojeće istrage. Isti tekst izričito, u dva navrata, pominje istragu i reviziju koje su 'u toku'. Stoga ne najavljuje otvaranje, ponovno otvaranje ili reaktivaciju bilo kakvog postupka, niti sadrži bilo kakvu procenu suštine ili vrednosti priložene dokumentacije. Na istražiteljima je da utvrde koje radnje, ako ih uopšte bude, smatraju prikladnim u vezi sa ovom dokumentacijom. Do danas, oni nisu uputili nikakve nove zahteve Barseloni, niti su klubu prosledili tužbu Real Madrida. Ukoliko to učine, klub će odgovoriti u skladu sa tim, kao što je činio i do sada. U skladu sa važećim zakonodavstvom koje reguliše ovo pitanje, ovi postupci podležu ishodu krivičnog slučaja koji se trenutno vodi u Španiji i tako će i ostati. Od početka istrage, Barselona redovno dobija svoju UEFA licencu bez ikakvih primedbi i učestvuje u UEFA takmičenjima", pojašnjavaju iz Barselone.