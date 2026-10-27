Čupić direktno: Prvi golman Partizana mora da se menja pod hitno! Doveo bih Zorana Popovića

Gostujući u podkastu „2x45“ Čupić je detaljno secirao temu golmana u Humskoj i predložio da se prvi čuvar mreže promeni, a da se dovede pomenuti Popović, iako je u prošlosti dugo bio rezerva Milanu Borjanu na stadionu „Rajko Mitić“.

Najpre o Marku Miloševiću, koji je u poslednje vreme „jedinica“ Parnog valjka.

„Golman mora da se menja pod hitno, to definitivno. To je broj jedan, polazna tačka od svega. Meni je Miloš Krunić odličan za drugog golmana, veoma ga poštujem i mislim da ima mirnoću u slučaju povrede prvog golmana, može da uđe kao zamena nekoliko utakmica i da se ne naljuti kad se vrati na klupu. Meni je to profil golmana kog bih držao koliko god želi da igra fudbal, ali da bude njegova uloga. Krunić mora da prihvati ulogu, ali mora prvi golman da se dovede, jer mi pozadi pravimo mnogo kikseva. Slabi smo na centaršutu. Svaki put kako lopta krene iz kornera, mi primamo gol. Mene to boli, nervira. Tu mora da se zakrvi, tu mora da se uhvati igrač za grudi, mora krv da bude pozadi. Mora da bude žustro, agresivno, a meni je nekako to mekano. Kao, došli smo, 90 minuta, svakog prvog legne plata, sve je sigurno, sve je mirno, ovi ljudi rade svoj posao, mi na terenu smo došli malo tako da odradimo. Možda sam previše direktan, ali mene kao navijača Partizana to tišti iznutra. Voleo bih da pomognem na neki način, bar nekim javnim savetom“, obrazložio je Stefan Čupić.

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I bio je nekadašnji golman OFK Beograda i jermenskog Ararata dve sedmice na volontiranju u „Zemunelu“, ali kada su iz Partizana počeli da menjaju uslove saradnje, pokupio se i otišao. Njegova poruka nije posledica gneva što do nastavka angažmana nije došlo, već kao osvedočeni Grobar priča iz srca.

„Iako je branio za Zvezdu, ja bih Zorana Popovića prvog doveo. Iako ima 38 godina, može da brani još dve godine. Nema veze što je bio u Zvezdi. Apsolutno. Mene to uopšte ne interesuje. Čovek je s karakterom, brani fenomenalno u Železničaru. Gledao sam utakmicu protiv Brage, ljudi su ga 'uvalili' 50 puta u problem loptama pozadi, a svaki put je rešio situaciju. Dakle, njemu saigrači veruju. Meni je potreban neko od pozadi kome ćemo mi da verujemo. Dragan Rosić je, takođe, fantastičan golman. Imamo sjajne golmane. Ne može niko da me ubedi da nama mora stranac golman da dođe u Superligu, da bismo rekli: 'E, on je taj'. Sve poštujem, ali ne može niko da me ubedi da mi ne možemo nekog našeg golmana da vratimo, ili da ne možemo da ga platimo.“