Utorak u Seriji A: U Ređo Emiliju dolazi 10.000 Lacijala

Roma dočekuje Kaljari, koji je ušao u krizu posle iznenađujuće dobrog starta, a Komo ide na noge Torinu, koji je nanizao tri pobede nakon pauze u prvenstvu.

SASUOLO – LACIO (18.30)

Sasuolo se nalazi u ozbiljnoj krizi. Tim Alberta Akvilanija je osvojio samo jedan bod u prethodna četiri kola i ima nekoliko važnih igrača van stroja zbog povreda, počev od talentovanog Boloka, preko Idzesa, do Konea i Lejsena.

Lacio je u velikom zaletu. Rino Gatuzo i njegovi momci prolaze kroz berićetan period u kome im idu naruku sve epizode i slučajnosti i obaraju rekord za rekordom. Nebeskoplavi su uz Inter, Romu i Milan i dalje neporaženi u šampionatu, a jedini su tim u pet najjačih liga koji nije primio gol u prvom poluvremenu u ovoj sezoni.

Statistika kaže da je Lacio izašao kao pobednik pet puta na poslednjih sedam mečeva sa Sasuolom, uz jedan remi i poraz od prošle godine. Međutim, domaćin može da se uzda u Berardija, koji je protiv gostiju iz Rima već devet puta upisao svoje ime na listu strelaca.

Gatuzo ne može da računa na trojicu povređenih igrača i dalje, reč je o Roveli, Marušiću i Gudmundsonu. Šef stručnog štaba Lacija bi mogao da napravi jednu-dve izmene u startnoj formaciji, pre svega u odbrani, budući da je Leite ispred Provstgarda za ulogu centralnog defanzivca, dok bi Lacari mogao da bude iznenađenje na poziciji desnog beka umesto Florijanija.

SASUOLO 4-3-3: Turati – Činkvegrano, Ćaleta-Car, Odental, Doig – Lipani, Matić, Tortved – Volpato, Espozito, Lauriente

LACIO 4-3-3: Mandas – Florijani, Šutalo, Lejte, Tavares – Fratezi, Belajan, Tejlor – Isaksen, Noslin, Zakanji

ROMA – KALJARI (20.45)

Čini se da je došao momenat da Roma izbaci žmigavac i krene u preticanje timova ispred sebe. Đalorosi imaju izuzetno povoljan raspored u sledećih mesec i po dana u Seriji A. Praktično, sve do derbija sa Lacijom, Đalorosi igraju protiv timova koji ne pripadaju srednjem i visokom društvu Serije A. Nakon Kaljarija, Gasperinijevi fudbaleri će igrati protiv Udinezea, Sasuola, Parme, Monce i Bolonje.

Kaljari je pretrpeo dva teška poraza u prethodna dva kola i donekle je pokvario odličan utisak sa početka prvenstva, a u poslednje vreme loše prolazi u direktnim okršajima sa Đalorosima: pet poraza, dok na prethodna četiri meča Sardi nisu uspeli ni da zatresu mrežu.

Oporavak Dibale je dodatno poboljšao raspoloženje u Trigoriji, tako da su na listi povređenih ostali samo Svilar, Kone i Pelegrini. Jedina mrlja je vihor skandala u kome se našao Vesli. Naime, supruga brazilskog fudbalera je otkrila da je vara pošto je imala uvid u fotografije i video-zapise na Veslijevom telefonu. I kako nalažu današnja vremena, sve je iznela na društvene mreže. Vesli joj nije ostao dužan, pa joj je odgovorio preko društvenih mreža, prikazujući gomilu svežnjeva novca pored kompjutera.

Inače, Vesli je trebalo da igra od prvog minuta protiv Kaljarija, ali je njegov nastup sada pod znakom pitanja i mogao bi da ga zameni Molina. Generalno, Gasperini priprema vrlo masivne rotacije u sledeće dve nedelje pošto Roma igra svaka tri-četiri dana.

ROMA: Golini – Gilardi, Balerdi, Ndika – Luli, Kristante, Pizili, Molina – Sule, Mora – Malen

KALJARI: Kaprile – Ze Pedro, Rodrigez, Mina, Ober – Romano, Galjardini, Adopi – Facini, Maldini - Karlos

TORINO – KOMO (20.45)

Torino se nalazi u velikom zaletu, a Granate osećaju entuzijazam kakav odavno nije stanovao u ambijentu „Bikova“. Nakon neubedljivog starta Torino je u poslednjih šest kola osvojio 13 bodova, kao i Komo, samo su Lacio i Inter imali bolji učinak sa 16 bodova.

Na stadionu „Grande Torino“ prvi put će ukrstiti koplja u ulozi trenera Abate i Fabregas. Kao igrači su se sreli pre 13 godina u Ligi šampiona i tada je Abateov Milan izašao kao pobednik u meču sa Fabregasovom Barselonom.

Oba tima su prilično desetkovana povredama, ali im to nije smetalo da nanižu seriju pobeda u prethodne dve nedelje. Domaćinima nedostaju Mandragora, Rodrigez, Izrael i Fortini, dok su gosti doputovali bez gotovo kompletnog napada, to jest Kena, Liberalija, Dijaoa, Rodrigeza i defanzivca Čalobe. Praktično, Fabregas će imati na klupi, kao rezervu, samo jednog napadača, i to krilnog Adaija.

Komo je u prethodne dve godine imao više uspeha u duelima sa Torinom. Gosti iz Lombardije su ostvarili tri pobede uz jedan poraz. Inače, prošlogodišnji poraz Torina na Olimpijskom stadionu od 1:5 spada u najteže u istoriji Toroa na svom terenu. Samo su Napoli, Milan i Atalanta dali jednako ili više golova Torinu kao gosti.

O duelu dva tima odlučivaće igrači koji su trenutno u najboljoj formi. Na jednoj strani Čolito Simeone i Nikola Vlašić, na drugoj Tasos Duvikas i Niko Pas.

TORINO 3-5-2: Peri – Koko, Ismajli, Komuco – Belgali, Vlašić, Bragansa, Fric-Džim, Kačamani – Adams, Simeone

KOMO 4-2-3-1: Bute – Kouto, Ramon, Kempf, Kaiki – Mila, Perone – Kunja, Pas, Kakere – Duvikas

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SERIJA A, 9. KOLO

Utorak

18.30: (3,35) Sasuolo (3,90) Lacio (2,05) MOZZART RELAX

20.45: (4,40) Torino (3,90) Komo (1,78) MOZZART RELAX

20.45: (1,27) Roma (5,40) Kaljari (10,5) MOZZART RELAX

Sreda

18.30: (1,57) Milan (4,10) Bolonja (5,50)

18.30: (7,25) Venecija (5,60) Inter (1,35)

18.30: (2,85) Parma (3,25) Udineze (2,55)

20.45: (5,00) Đenova (3,50) Juventus (1,68)

20.45: (4,20) Monca (4,20) Napoli (1,77)

Četvrtak

18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)

20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)

*** kvote su podložne promenama