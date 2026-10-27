Penjaroja: Vanja bi mogao da zaigra već sledeće nedelje protiv Kluža
Vreme čitanja: 2min | uto. 27.10.26. | 13:29
Trener crno-belih pred gostovanje Asvelu govorio o novajlijama i mogućem povratku povređenih igrača
Dve pobede u samo nekoliko dana donele su nešto mirniju atmosferu u Partizanu, ali pred crno-belima je novi izazov. Nakon trijumfa nad Crvenom zvezdom u Evroligi i Spartakom u ABA ligi, ekipu Đoana Penjaroje očekuje duplo kolo elitnog takmičenja, koje će otvoriti gostovanjem Asvelu.
Španski stručnjak pred put u Francusku govorio je o novim pojačanjima, Antoniju Rivsu i Robertu Frenksu, koji su se nedavno priključili ekipi.
"Oni su dobri igrači. Frenks ima mnogo iskustva, igrao je u Japanu, Australiji i Izraelu. Sa druge strane, Rivsu je ovo prvo iskustvo u Evropi i verovatno će mu biti potrebno malo vremena. To je normalno za igrače koji dolaze iz drugačijeg sistema košarke, gde su pravila drugačija nego u Evropi. Ipak, obojica su spremna da pomognu ekipi da bude konkurentna u Evroligi".
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Posebno je istakao koliko je strpljenje važno u procesu prilagođavanja, jer se od novajlija očekuje da što pre budu u stanju da pomognu timu.
"Potrebno im je vreme i moramo da budemo strpljivi. Sa Itanom je ista situacija, prvi put je u Evropi, svakog dana sve bolje razume situacije na terenu i napreduje. Takvim igračima potrebno je vreme da se prilagode, a naš zadatak je da im pomognemo da to urade što pre, kako bi što ranije mogli da pruže veći doprinos".
Pobede nad večitim rivalom i Spartakom sigurno su podigle samopouzdanje crno-belih, ali Penjaroja ne želi da se previše osvrće na prethodne rezultate. Ističe da je sav fokus već usmeren na narednog protivnika.
"Nova utakmica, a svaka je drugačija. Važno je pobediti, ali i pobedili ili izgubili, morate dobro da se pripremite za sledeći meč. Pred nama je duplo kolo, ali trenutno razmišljamo samo o Asvelu. Imaju talentovane, fizički snažne i iskusne igrače, posebno Džej Krauder i Peti Mils su veoma bitni igrači za njih. Moramo dobro da se pripremimo, a tek nakon te utakmice razmišljaćemo o Žalgirisu".
Za kraj se osvrnuo i na moguće povratke povređenih košarkaša. Posebno je bilo reči o kapitenu Marinkoviću, koji je nedavno počeo da trenira sa ekipom.
"Za Vanju je još rano, ali postoji mogućnost da zaigra već naredne nedelje protiv Kluža. Što se ostalih tiče, ne znam. Možda naredne nedelje, a možda za dve ili tri".