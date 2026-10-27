Penjaroja: Vanja bi mogao da zaigra već sledeće nedelje protiv Kluža

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Posebno je istakao koliko je strpljenje važno u procesu prilagođavanja, jer se od novajlija očekuje da što pre budu u stanju da pomognu timu.

"Potrebno im je vreme i moramo da budemo strpljivi. Sa Itanom je ista situacija, prvi put je u Evropi, svakog dana sve bolje razume situacije na terenu i napreduje. Takvim igračima potrebno je vreme da se prilagode, a naš zadatak je da im pomognemo da to urade što pre, kako bi što ranije mogli da pruže veći doprinos".

Pobede nad večitim rivalom i Spartakom sigurno su podigle samopouzdanje crno-belih, ali Penjaroja ne želi da se previše osvrće na prethodne rezultate. Ističe da je sav fokus već usmeren na narednog protivnika.

"Nova utakmica, a svaka je drugačija. Važno je pobediti, ali i pobedili ili izgubili, morate dobro da se pripremite za sledeći meč. Pred nama je duplo kolo, ali trenutno razmišljamo samo o Asvelu. Imaju talentovane, fizički snažne i iskusne igrače, posebno Džej Krauder i Peti Mils su veoma bitni igrači za njih. Moramo dobro da se pripremimo, a tek nakon te utakmice razmišljaćemo o Žalgirisu".