BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ROMA – KALJARI (tip 1, kvota 1,30) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Roma ulazi u deveto kolo Serije A kao jedna od četiri ekipe koje još uvek ne znaju za poraz, a niz nepobedivosti pokušaće da nastavi na svom terenu protiv Kaljarija. Zadatak za goste sa Sardinije biće izuzetno težak, budući da sa svega šest postignutih pogodaka imaju epitet najlošijeg napada u ligi. Nasuprot njima stoji izuzetno čvrsta odbrana rimskog kluba.

DORTMUND – VERDER BREMEN (tip 1, kvota 1,45) – početak 20.45

Borusija iz Dortmunda je uspela da stabilizuje situaciju i smiri tenzije sa dva uzastopna trijumfa, čime je prekinut prethodni niz loših rezultata. Međutim, novi izazov ih očekuje u Kupu Nemačke, gde se sastaju sa Verderom, ekipom koja je već dokazala da zna kako sa njima, uzevši im bod u prvenstvenom okršaju početkom oktobra.

TORINO – KOMO (tip 2, kvota 1,78) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Ekipa Koma igra izvanredno u dosadašnjem toku šampionata pod vođstvom Seska Fabregasa i sa 17 osvojenih bodova drži visoku četvrtu poziciju na tabeli. S druge strane, Torino se nalazi na osmom mestu sa sakupljenih 13 bodova, a u ovom kolu pokušaće da veže i četvrtu uzastopnu pobedu u ligi. Ipak, tradicija iz nedavnih susreta potpuno je na strani gostujućeg tima, budući da je Komo slavio u poslednja tri međusobna okršaja, uključujući i dominantnu pobedu rezultatom 6:0 u njihovom januarskom duelu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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M’GLADBAH – KARLSRUE (tip 1, kvota 1,38) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Borusija iz Menhengladbaha će na svom terenu ugostiti Karlsrue u okviru druge runde Kupa Nemačke, gde domaći tim traži popravni ispit i beg od loših rezultata u Bundesligi pod vođstvom Aleksandra Blesina. Sa druge strane, drugoligaš Karlsrue takođe ne blista u tekućem prvenstvu Cvajte, ali u meč ulazi sa velikim motivom da se revanšira Gladbahu za eliminaciju iz prošle sezone i napravi iznenađenje koje je uvek prepoznatljivo za kup takmičenja.

SASUOLO – LACIO (tip 2, kvota 2,05) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Sasuolo ulazi u ovaj susret pod pritiskom nakon četiri vezana meča bez pobede u Seriji A, ali nadu polaže u činjenicu da na domaćem terenu ove sezone nema poraz. Sa druge strane, fantastični Lacio pod vođstvom Đenara Gatuza beleži najbolji start sezone u klupskoj istoriji sa 22 sakupljena boda iz osam kola. Strateg domaćeg tima Alberto Akvilani mora pod hitno da reši probleme u odbrani koja od maja ne uspeva da sačuva mrežu kod kuće, Gatuzo će pokušati da produži niz rimske ekipe od četiri trijumfa na strani.

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