Igrač kola Milan Đoković: Vreme je bilo da postignem gol

„ Iskreno, nisam znao za taj podatak, znao sam samo da baš dugo Čukarički nije slavio protiv Partizana u gostima. Opet, znali smo često da ih pobeđujemo na našem terenu, ali eto nikako da stigne i taj trijumf na strani. Pobeda je došla kad nam je bila najpotrebnija, nismo bili baš u najboljem položaju na tabeli, odavno nismo vezali dva trijumfa, bila su nam potrebna tri boda za dodatnu dozu samopouzdanja… Sada je malo lakše, ali je Čukarički i dalje prilično daleko od onoga gde želi da bude“, pričao je Milan Đoković za sajt Čukaričkog.

Dva prekida – dva gola. Oba puta na pravom mestu bio je Đoković.

„E, to smo već vežbali! Zaista, sada se samo posrećilo da postignem golove i da ljudi pričaju o meni kao nekom junaku utakmice. Ali, bez lažne skromnosti, svako od pojedinaca dao je maksimum. Verovali smo i posle promašene šanse Uroša Miladinovića na startu meča, pa Lazara Markovića nešto kasnije, pa i kad je Đorđe Jovanović glavom šutirao preko tada već praznog gola. Znali smo da samo treba da nastavimo u tom ritmu i da će nagrada za dobru partiju morati da dođe. A, vreme je bilo i da ja potignem gol, poslednji put sam to učinio u duelu sa Radničkim u Nišu, nekoliko dana posle smrti majke“.

Jednako je ponosan Đoković i na učinjeno na drugom delu terena: Čukarički je pobedio bez primljenog gola.

„Kad već to sve pominjemo, najvažnije za nekog iz odbrane je da smo sačuvali nulu. Opet, smatram da sam mogao i mnogo bolju partiju da pružim, neke reakcije su mogle i morale da budu bolje. Pričam ovo zbog toga što znam da i ja i čitava ekipa može da bude na višem nivou, a to će nam biti potrebno u svakom narednom susretu, počevši od naredna dva koja igramo u Loznici“, poručio je Đoković.