Baltička seča na Evrobasketu: Nakon Litvanaca, Orlići razmontirali i Letonce za prvo mesto u grupi
Vreme čitanja: 2min | pon. 13.07.26. | 18:20
Nikola Džepina ponovo dominirao i poveo Orliće do treće vezane pobede na turniru - 89:66
Košarkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 17 godina obradovala je kompletnu naciju velikim uspehom u vidu srebrne medalje sa Mundobasketa, a tri godine starije kolege su na odličnom putu da ponovo osvetlaju obraz naše zemlje, na Evrobasketu u Sloveniji. Nakon Poljske i Litvanije, ubeljivo je savladana i Letonija – 89:66.
Protiv Litvanaca Orlići su dodali gas i protutnjali drugom četvrtinom, te na veliki odmor otišli sa prednošću od ogromnih 29 poena razlike. Danas su naši košarkaši izdomninirali trećom četvrtinom, protivnika spustili na svega 11 poena u pomenutom kvartalu i stekli ključnu prednost koju su bez većih problema sačuvali do kraja meča.
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Dominirao je ponovo fantastični Nikola Džepina, koji je zabeležio 20 poena i osam skokova uz šest od osam iz igre. Košarkaš koji je u prethodnoj sezoni nastupao za Vašington Haskise je na terenu proveo svega 19 minuta, a selektor Nemanja Jovanović je želeo da rasporedi minutažu između igrača tokom grupne faze, kako bi košarkaši odmorni ušli u osminu finala prvenstva.
Pored Džepine, dovcifreni su bili i Andrej Lučić i Nikola Bundalo sa po 11 poena, s tim da je drugi pomenuti imao i pet uhvaćenih lopti. Vrlo dobru partiju je pružio i centar Miloš Šojić, koji je za 12 minuta na praketu dao sedam poena i zabeležio isto toliko skokova. U protivničkom sastavu, Tomas Talčis je postigao 13 poena, a Jekabs Nijedra je dodao 11.
Srbija je ovom pobedom obezbedila prvo mesto u grupi B, Orlići imaju sva tri trijumfa, Litvanci su drugi sa skorom 2:1, Letonci su na 1:2, a Poljaci na 0:3. Sistem je takav da sve ekipe iz grupe idu u osminu finala, a naša reprezentacija će se sastati sa četvrtoplasiranim iz grupe A.
Po trenutnoj konstelaciji stvari to će biti Italija koja ima dva poraza, ali se večeras od 21:00 sastaje sa reprezentacijom Turske, dok pola sata ranije svoj meč počinju Nemačka i Francuska. Kada ishodi pomenutih utakmica budu poznati Srbija će znati i narednog protivnika, mada ko god to da bude – mašinerija selektora Jovanovića je dobro podmazana i spremno će dočekati taj duel.