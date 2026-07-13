Baltička seča na Evrobasketu: Nakon Litvanaca, Orlići razmontirali i Letonce za prvo mesto u grupi

Dominirao je ponovo fantastični Nikola Džepina, koji je zabeležio 20 poena i osam skokova uz šest od osam iz igre. Košarkaš koji je u prethodnoj sezoni nastupao za Vašington Haskise je na terenu proveo svega 19 minuta, a selektor Nemanja Jovanović je želeo da rasporedi minutažu između igrača tokom grupne faze, kako bi košarkaši odmorni ušli u osminu finala prvenstva.

Pored Džepine, dovcifreni su bili i Andrej Lučić i Nikola Bundalo sa po 11 poena, s tim da je drugi pomenuti imao i pet uhvaćenih lopti. Vrlo dobru partiju je pružio i centar Miloš Šojić, koji je za 12 minuta na praketu dao sedam poena i zabeležio isto toliko skokova. U protivničkom sastavu, Tomas Talčis je postigao 13 poena, a Jekabs Nijedra je dodao 11.

Srbija je ovom pobedom obezbedila prvo mesto u grupi B, Orlići imaju sva tri trijumfa, Litvanci su drugi sa skorom 2:1, Letonci su na 1:2, a Poljaci na 0:3. Sistem je takav da sve ekipe iz grupe idu u osminu finala, a naša reprezentacija će se sastati sa četvrtoplasiranim iz grupe A.

Po trenutnoj konstelaciji stvari to će biti Italija koja ima dva poraza, ali se večeras od 21:00 sastaje sa reprezentacijom Turske, dok pola sata ranije svoj meč počinju Nemačka i Francuska. Kada ishodi pomenutih utakmica budu poznati Srbija će znati i narednog protivnika, mada ko god to da bude – mašinerija selektora Jovanovića je dobro podmazana i spremno će dočekati taj duel.