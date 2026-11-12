Bilo, ne ponovilo se: Zvezda deklasirana u Madridu

Kada govorimo o individualnim brojkama, crveno-bele je predvodio Tajson Karter sa 18 poena, Džordan Nvora je dao 12, ali je uzeo samo sedam šuteva, Patrik Boldvin je dao 11 poena, a Ognjen Dobrić je dodao devet. Čima Moneke je imao tri poena, a Džered Batler dva, koja je dao u poslednjem napadu...

U timu Real Madrida istakao se Timoti Luvavu Kabaro sa 22 poena, Gabrijele Proćida je imao 19, Nik Smit Džunior je dao 13, a Andreas Feliz je doprineo sa 11.

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Sve je bilo jasno na ovoj utakmici od početka. Mnogo je Real spremnije ušao u meč, dok je Zvezda bila, mora da se prizna, uplašena. U prvom napadu Kristijan Koloko je napao Valtera Tavaresa i toliko daleko otišao od obruča da je praktično bacio poluhorog sa tri metra. Falilo je agresivnosti od eto, prve sekunde. Madriđani su na drugoj strani otvorili utakmicu sa tri trojke, a najviše se istakao Gabrijele Proćida koji je pored ubačenog šuta sa distance imao i poene iz ofanzivnog skoka, te zakucavanje u kontri za 19:9 posle čega je Ibon Navaro morao da traži tajm-aut posle koga nije napravio niti jednu izmenu.

Dodatno je odmogla tehnička koju je zbog prigovora dobio Kris Džons. Na kratko su Zvezdu vratili u život trojkama Semi Odželej i Dejan Davidovac, ali je nalet crveno-belih bio kratkog daha. Alberto Abalde je dao trojku za 30:17, a onda se upalio Timoti Luvavu Kabaro, pa je Real posle deset minuta vodio sa 18 razlike. Završnicu prvog kvartala obeležilo je jednostavno dodavanja Nika Vajlera Beba nikome, odnosno u aut.

Start druge četvrtine bio je samo nastavak košmara jer su Proćida i Andreas Feliz dali po trojku. Zvezda je bila tri i po minuta bez koša, ali se zatim probudila. Trojku je dao Patrik Boldvin, onda i Ognjen Dobrić. Rešila je Zvezda da pokaže zube, pa je Tajson Karter sa četiri poena u tranziciji smanjio prednost rivala na 16 razlike, pa je ubacio trojku za seriju 13:0 i -11.