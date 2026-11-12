Bilo, ne ponovilo se: Zvezda deklasirana u Madridu
Vreme čitanja: 7min | čet. 12.11.26. | 22:56
Možda je tim Ibona Navara razmazio navijače pobedama u prethodnim periodu, ali ovako loša predstava ne sme više da se ponovi
Crvena zvezda je odlično započela sezonu u Evroligi, navijači su posle 7-3 konačno počeli u potpunosti da veruju u sistem Ibona Navara, ali ono što su crveno-beli prikazali u Madridu je ispod svakog nivoa. A, prikazali su - ništa. Real je deklasirao klub sa Malog Kalemegdana i previše lako pobedio sa - 105:84.
Mekani su bili Navarovi igrači, izgledali su uplašeno na startu i to ih je skupo koštalo. Čak i u momentima kada je Zvezda pravila seriju, stizala Real i prišla na -7, nije bilo to - to. Nekim neodgovornim šutevima Čime Monekea, Džereda Batlera i najslabijom partijom Džordana Nvore ove sezone srpski tim je sam sebi potpisao poraz. Real je na poluvremenu imao 15 razlike, u trećoj je otišao na 20, a četvrta deonica nije ni morala da se igra. Madriđani su u jednom momentu imali čak +31...
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Kada govorimo o individualnim brojkama, crveno-bele je predvodio Tajson Karter sa 18 poena, Džordan Nvora je dao 12, ali je uzeo samo sedam šuteva, Patrik Boldvin je dao 11 poena, a Ognjen Dobrić je dodao devet. Čima Moneke je imao tri poena, a Džered Batler dva, koja je dao u poslednjem napadu...
U timu Real Madrida istakao se Timoti Luvavu Kabaro sa 22 poena, Gabrijele Proćida je imao 19, Nik Smit Džunior je dao 13, a Andreas Feliz je doprineo sa 11.
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Sve je bilo jasno na ovoj utakmici od početka. Mnogo je Real spremnije ušao u meč, dok je Zvezda bila, mora da se prizna, uplašena. U prvom napadu Kristijan Koloko je napao Valtera Tavaresa i toliko daleko otišao od obruča da je praktično bacio poluhorog sa tri metra. Falilo je agresivnosti od eto, prve sekunde. Madriđani su na drugoj strani otvorili utakmicu sa tri trojke, a najviše se istakao Gabrijele Proćida koji je pored ubačenog šuta sa distance imao i poene iz ofanzivnog skoka, te zakucavanje u kontri za 19:9 posle čega je Ibon Navaro morao da traži tajm-aut posle koga nije napravio niti jednu izmenu.
Dodatno je odmogla tehnička koju je zbog prigovora dobio Kris Džons. Na kratko su Zvezdu vratili u život trojkama Semi Odželej i Dejan Davidovac, ali je nalet crveno-belih bio kratkog daha. Alberto Abalde je dao trojku za 30:17, a onda se upalio Timoti Luvavu Kabaro, pa je Real posle deset minuta vodio sa 18 razlike. Završnicu prvog kvartala obeležilo je jednostavno dodavanja Nika Vajlera Beba nikome, odnosno u aut.
Start druge četvrtine bio je samo nastavak košmara jer su Proćida i Andreas Feliz dali po trojku. Zvezda je bila tri i po minuta bez koša, ali se zatim probudila. Trojku je dao Patrik Boldvin, onda i Ognjen Dobrić. Rešila je Zvezda da pokaže zube, pa je Tajson Karter sa četiri poena u tranziciji smanjio prednost rivala na 16 razlike, pa je ubacio trojku za seriju 13:0 i -11.
Luvavu je na kratko prekinuo seriju, a Karter je nastavio da teroriše Real i doveo je Zvezdu na samo sedam poena zaostatka. Onda se desio Čima Moneke... Nigerijac je uzeo najneodgovorniji šut koji ste mogli da vidite večeras. Podigao je trojku sa desnih 45 stepeni preko ruke, naravno da je bilo vremena za nešto smislenije, i bacio je erbol.
Haime Pradilja je sopstvenom serijom 5:0 vratio dovcifrenu prednost na stranu Madrižana, a Nik Smit Džunior je onda preko Monekea dao trojku za +15 na poluvremenu. Nalet Kartera i ekipe bio je uzalud.
Ako vam kažemo da je Real u prvom napadu u trećoj četvrtini prodao Zvezdi istu akciju kao u prvom napadu na utakmicu, da li biste poverovali? Verovatno ne, ali treba, jer se to i desilo. Valter Tavares je zakucavanjem odmah uspostavio dominaciju Reala, a sa pet poena Luvavua i flouterom Feliza otišao na 20 razlike.
Posle toga je Smit pogodio za +25 i tada je bilo jasno da je utakmica rešena. Ne možemo da kažemo da su igrači Zvezde prestali da veruju u četvrtoj četvrtini, ali igrači Reala im nisu dali ni da pomisle da opet mogu da naprave dar-mar i kupe sebi povratnu kartu u ovaj meč. U četvrtoj četvrtini prednost Reala išla je do +31 i svi su samo čekali kraj utakmice.
Kratak zaključak: bilo, ne ponovilo se.
EVROLIGA, 11. KOLO
REAL MADRID - CRVENA ZVEZDA 105:84
/38:20, 18:21, 26:18, 23:25/
Dvorana: Movistar Arena, Madrid
Sudije: Robert Lotermozer, Kristaps Konstantinovs, Rain Perandi
Real Madrid: Smit 13, Šulga -, Luvavu 22, Pradilja 5 (8sk), Abalde 8, Okeke 9, Proćida 19, Tavares 4, Ljuj 7, Feliz 11 (7as), Džons -, Sar 7 (4uk)
Crvena zvezda: Džons 8, Vajler Beb 2, Batler 2, Davidovac 5, Karter 18, Dobrić 9, Boldvin 11, Nvora 12, Koloko 4, Odželej 5, Kremer 5, Moneke 3
EVROLIGA - 11. kolo
Sreda
Pariz - Fenerbahče 111:109
/Nilikina 22 - Horton Taker 32/
Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66
/Džekiri 17 - Duarte 15/
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73
/Klark 14 - Micić 14/
Olimpijakos - Dubai 101:72
/Furnije 28 - Bejkon 20/
Olimpija Milano - Žalgiris 83:86
/Gudurić 20 - Valančijunas 17/
Valensija - Bajern Minhen 102:87
/Bruks 14 - Obst 22/
Real Madrid - Crvena zvezda 105:83
/Luvavu 22 - Karter 18/
Petak
18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)
20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)
20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)
***kvote su podložne promenama