Stativa jedna, stativa druga, lopta po crti – Liga B! Crna Gora u 91. minutu pronašla zlatnu žicu

I sam gol je bio – na ivici žileta. Vuković je pokušao da lobuje golmana u situaciji iz koje bi malo ko to probao. Lopta je udarila u jednu stativu, pa se po liniji šetala do druge, udarila u nju i krenula nazad istim pravcem, dok je nije stigao Aleksa Maraš, koji je na svom debitantskom nastupu u dresu Sokolova ugurao fudbal u mrežu.

Da nije ta lopta ušla u gol, ulogu tragičara poneo bi – kapiten. Stefan Savić je dobio drugi žuti karton u 57. minutu zbog prigovora. Jeste sudija Brisar imao mnogo promašenih odluka, mnogo više na štetu Crne Gore, ali tako iskusan igrač nije sebi smeo da dozvoli da u ionako nervoznoj utakmici ostavi ekipu na cedilu.

Pa, opet, nastavila je Crna Gora da napada, a onda je i povela. Nikola Krstović sve što dotakne ove sezone pretvara u zlato: skočio je kod kornera u 70. minutu i pogodio za 1:0. Ali, taj let Sokolova trajao je samo dva minuta. Nije se slavlje na tribinama stišalo, a već je bilo ponovo nerešeno. I ponovo korner, ponovo strelac glavom, samo što je ime bilo – Melniks.

Konfuzno je igrala Crna Gora, bez mnogo ideje, pritisak da mora da dobije meč, uloga apsolutnog favorita potpuno joj je vezala noge. Nije se ni selektor Mirko Vučinić proslavio pripremom utakmice, pa ni izmenama, ali pisaće se na kraju da je poslednji koji je ušao u igru, Aleksa Maraš, bio čovek odluke. I to nakon što je Vujačić sa tri metra od praznog gola zakasnio na loptu, a potom Osmajić sa peterca glavom poslao fudbal pored stative.

I kada se činilo da će Crna Gora kartu za Ligu B tražiti za tri dana na Kipru, protiv direktnog konkurenta, gol kao iz holivudskih filmova upalio je vulkan odusševljenja na stadionu pod Goricom.

Crna Gora se posle dve godine vraća u Ligu nacija B.

LIGA NACIJA B - 5. KOLO

Četvrtak

Jermenija - Kipar 1:1 (0:1)

/Garibjan 58 - Pikis 9/

Crna Gora - Letonija 2:1 (0:0)

/Krstović 70, Maraš 91 - Melniks 72/