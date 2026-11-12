Moćni i bez Jamala, Rodrija i Olma: Desetkovana Furija odolela u Pragu i pomogla Srbiji
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 22:52
Četa Luisa de la Fuentea i bez svojih najvećih zvezda opravdala ulogu favorita protiv Češke (0:2). Derbi poslednjeg kola protiv Engleske u nedelju odlučiće ko će s prvog mesta u četvrt-finale
Čak i oslabljena Španija, bez sedmorice standardnih igrača a među njima i najvećih zvezda Lamina Jamala, Rodrija i Danija Olma, prevelik je trenutno zalogaj za najveći broj rivala u Evropi.
To je na svojoj koži večeras osetila i Češka, koja je u Pragu doživela i peti poraz u isto toliko mečeva A divizije Lige nacija (0:2).
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Ovakav ishod odgovara reprezentaciji Srbije, s obzirom da i Češka i Turska, koja je ranije večeras poražena od Belgije (1:2), trenutno imaju lošiju gol razliku od "orlova" i bliži su ispadanju u B diviziju.
Česima večeras nije pomoglo ni to što ih s klupe predvodi Santi Denija, jedan od najkvalitetnijih izdanaka španske trenerske škole i dugogodišnji saradnik Luisa de la Fuentea u mlađim kategorijama Furije. Stručnjak koji je Španiji doneo olimpijsko zlato i evropske titule za igrače do 17 i 19 godina, mogao je samo skrušeno da posmatra razvoj situacije na terenu u prvom poluvremenu.
Strpljivo su gosti pleli mrežu oko protivničkog gola, oslanjajući se na Fabijana Ruiza i Mikela Zubimendija u veznom redu. Evropski i svetski šampioni su, očekivano, dominirali posedom i čekali pravu šansu, koja je posle pokušaja Kukurelje, Kubarsija i Hujsena došla - s bele tačke. Potpuno neometan, Lukaš Ambroz nesmotreno je rukom spustio loptu na zemlju, a crnogorski sudija Nikola Dabanović dosudio je jedanaesterac posle VAR provere. Aleks Baena bio je siguran s kreča i gosti su došli u vođstvo u 39. minutu.
Samo dva minuta kasnije moglo je da bude 0:2, ali je sjajan pokušaj Ruiza zaustavila stativa.
Česima nije bilo spasa u prvim sekundima nastavka, nakon što je Unai Simon kao na tacni poslao milimetarski preciznu, savršenu asistenciju preko čitavog terena Jeremiju Pinu, koji je rutinski plasirao loptu u mrežu. Radost gostiju, ipak, nije dugo trajala jer je VAR ovoga puta pokazao da se Pino našao u ofsajdu.
I od tog trenutka kao da je pred nama počela potpuno druga utakmica.
Do maločas dominantna Španija počela je da ispoljava brojne nesigurnosti, dok su domaćini pak znatno odlučnije krenuli u napad. Posle samo tri kontakta s loptom u protivničkom šesnaestercu u prvih 45 minuta, Denijini izabranici stvorili su tri veoma dobre prilike u razmaku od svega desetak minuta drugog dela. Uigrana kombinacija iz auta stvorila je šansu Zimi, koji je glavom gađao preko gola. Ubrzo potom Provod je okušao levicu s ivice šesnaesterca, lopta se odbila od Pedra Pora i završila svega nekoliko centimetara pokraj leve stative. Konačno, ovu seriju propuštenih prilika kompletirao je Hložek, koji je lukavo reagovao na neuspešno istrčavanje Simona, ali je umesto gola pogodio prečku.
Probuđeni Česi s pravom su se u tim trenucima ponadali da bi mogli makar do spasonosnog boda, ali im je sve nade raspršio crveni karton za kapitena Krejčija. On je kao poslednji igrač odbrane rukama srušio španskog napadača za šta je prvobitno kažnjen samo žutim kartonom, ali mu je posle treće VAR intervencije na ovom susretu pokazan put u svlačionicu.
S igračem manje, autsajderi nisu više imali snage da uzvrate, a Mark Pubilj je u poslednjim sekundama potvrdio trijumf svog tima.
Tako je Španija zabeležila rekordnu desetu uzastopnu pobedu u grupnoj fazi Lige nacija i zadržala tri boda prednosti u odnosu na Englesku pred njihov odlučujući meč, spektakl zakazan za nedelju uveče na Metropolitanu u Madridu. A tada će biti jači i za Jamala...
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Četvrtak
GRUPA 3
Češka - Španija 0:2 (0:1)
/Baena 39 pen, Pubilj 90+6/
Engleska - Hrvatska 2-1 (1:0)
/Rodžers 24, Kejn 64 pen - Sučić 59/