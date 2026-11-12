Moćni i bez Jamala, Rodrija i Olma: Desetkovana Furija odolela u Pragu i pomogla Srbiji

To je na svojoj koži večeras osetila i Češka, koja je u Pragu doživela i peti poraz u isto toliko mečeva A divizije Lige nacija (0:2).

Čak i oslabljena Španija, bez sedmorice standardnih igrača a među njima i najvećih zvezda Lamina Jamala, Rodrija i Danija Olma , prevelik je trenutno zalogaj za najveći broj rivala u Evropi.

Ovakav ishod odgovara reprezentaciji Srbije, s obzirom da i Češka i Turska, koja je ranije večeras poražena od Belgije (1:2), trenutno imaju lošiju gol razliku od "orlova" i bliži su ispadanju u B diviziju.

Česima večeras nije pomoglo ni to što ih s klupe predvodi Santi Denija, jedan od najkvalitetnijih izdanaka španske trenerske škole i dugogodišnji saradnik Luisa de la Fuentea u mlađim kategorijama Furije. Stručnjak koji je Španiji doneo olimpijsko zlato i evropske titule za igrače do 17 i 19 godina, mogao je samo skrušeno da posmatra razvoj situacije na terenu u prvom poluvremenu. Strpljivo su gosti pleli mrežu oko protivničkog gola, oslanjajući se na Fabijana Ruiza i Mikela Zubimendija u veznom redu. Evropski i svetski šampioni su, očekivano, dominirali posedom i čekali pravu šansu, koja je posle pokušaja Kukurelje, Kubarsija i Hujsena došla - s bele tačke. Potpuno neometan, Lukaš Ambroz nesmotreno je rukom spustio loptu na zemlju, a crnogorski sudija Nikola Dabanović dosudio je jedanaesterac posle VAR provere. Aleks Baena bio je siguran s kreča i gosti su došli u vođstvo u 39. minutu. Samo dva minuta kasnije moglo je da bude 0:2, ali je sjajan pokušaj Ruiza zaustavila stativa.