Valančijunas kao monstrum iz Svemirskog basketa: Olimpija priredila dramu, ali bez snage za preokret

Centralna figura meča bio je Jonas Valančijunas . Znalo se da će dugogodišnji NBA as biti najdominantniji centar u Evroligi, ali dominacija koju je demonstrirao u Milanu je nešto što sezonama unazad apsolutno niko nije pokazivao. Gorostasni Litvanac je na momente izgledao poput Monstruma iz Svemirskog basketa, dok su ostali oko njega bili poput ptičice koju roze Monstrum čvrgom lansira u reklame.

Dominirao je Valančijunas , kao buldožer razgrtao sve oko sebe i već na poluvremenu imao dabl-dabl učinak, a ovo je ujedno četvrto najbrže ovakvo ostvarenje u istoriji Evrolige. Jedan od najboljih centara iz prošle sezone Mozes Rajt nije mogao apsolutno ništa u direktnim okršajima sa litvanskim asom. Ništa bolje nisu prošli ni ostali momci koji su pokušali da mu se suprotstave pod košem i jedino šta se postavlja kao pitanje jeste kakav bi učinak imao da nije morao na klupu na predah, mada je ovo u skladu sa njegovom standardnom minutažom. Moćan nastup Valančijunas je zaokružio sa neverovatnim ostvarenjem od 17 poena, 20 skokova, dve asistencije, isto toliko ukradenih i tri izgubljene lopte.

Delovalo je da bi ovo moglo da bude veče u kojem će Olimpija da napravi nešto, ali je domaćin igrao vrlo dobro u prvom poluvremenu i u samom finišu meča u kojem su se Manekeni primakli, ali nije bilo šanse za preokret. Pad je počeo s početkom trećeg kvartala. Delovalo je da gosti idu ka laganom trijumfu i jesu se stvari zakomplikovale na kraju jer je Olimpija prišla na minus tri, ali vremena za preokret nije bilo. Jednostavno, tim iz Kaunasa je daleko kvalitetniji u odnosu na ono sa čime raspolaže Olimpija, što se večeras samo potvrdilo.

Na stranu to što domaćin nije imao baš nikakvo rešenje za Valančijunasa koji je zaista radio šta je hteo, imao je litvanski predstavnik i drugih rešenja večeras. Odličan je bio Ažoulas Tubelis koji se sjajno dopunjavao sa Valančijunasom i takođe namučio rivala kada je reč u skoku, a meč je završio sa 15 poena i osam skokova, dok je Karsen Edvards dodao 14.

Na drugoj strani nikako ne treba zaboraviti Marka Gudurića. Reprezentativac Srbije bio je najsvetlija tačka Olimpije i prvi strelac utakmice sa 20 poena, uz četiri skoka, ali i pet izgubljenih lopti.

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Od Valensije se očekivalo da rutinski pobedi Bajern i ostane u grupi timova koju se bore za vrh, što su Slepi miševi uradili. Šampion Španije nadigrao je pred svojim navijačima Bavarce - 102:87.

Ponovo se stiče utisak da je Dvejn Vašington uveo svoj tim u negativni ritam nekim neartikulisanim potezima. Jeste postigao 13 poena, ali uz šut iz igre 5/12 i većina njih bili su u takozvanom mrtvom vremenu. Moraće Bajern da potraži nekog drugog lidera, ukoliko želi da ređa pobede u Evroligi jer nekadašnji član Partizan Mozzart Beta ne deluje kao igrač sposoban da predvodi ekipu željnu trijumfa.

Valensija je odigrala ono njeno. Brza košarka na pogon i motor Ti Džej Šortsa. Omaleni plej je poput Brzog Gonzalesa jurišao kroz odbranu rivala, dovodio je do ludila i imao perfektan napadački učinak. Postignutih 14 poena (7/9 iz igre sve za dva) i neverovatnih 10 asistencija bili su nešto na šta nemački tim nije imao odgovor. Na učinak neverovatnog spoljnog igrača Valensije nadovezali su se i momci iz drugog plana. Sjajan je bio u reketu Nil Sako koji je za samo 16 minuta odigrao najbolju utakmicu u sezoni. Francuz je meč završio sa 11 poena i sedam skokova, a kad se na to dodaju dvocifreni učinci Hasijela Rivera, Gonzala Korbalana i Đosepa Puerta, dok je Armoni Bruks bio najefikasniji sa 14, onda je jasno zbog čega Bajern nije imao nikakve šanse u Rođ areni.

Slepi miševi su se sada izjednačili sa Panatianikosom samom čelu karavana, ali uz napomenu da Zeleni tek sutra igraju svoj meč ove runde.

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109

/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73

/Klark 14 - Micić 14/

Olimpijakos - Dubai 101:72

/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris 83:86

/Gudurić 20 - Valančijunas 17/

Valensija - Bajern Minhen 102:87

/Bruks 14 - Obst 22/

Real Madrid - Crvena zvezda 105:83

/Luvavu 22 - Karter 18/

Petak

18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)