Makabi je glavni u Izraelu! Madar je prva faca Tel Aviva

Hapoel se jeste vratio na poen zaostatka, što je odmah odbio Dibartolomeo trojkom, pa posle i Briset i Klark , koji su pronalazili poene u velikoj borbi u završnici prvog poluvremena. Nikako gosti nisu mogli da se sastave, baš su bili loši u ofanzivnom delu, što je pravo čudo za njih, i nisu mogli nikako da izađu iz tog napadačkog kanala. Na poluvremenu je Makabi imao osam poena viška, a u trećoj deonici Vasilije Micić uspeva da vrati Hapoel u egal i da donese izjednačenje.

Tako nekako dođe i kod Hapoela, kao kod nas kada se domaći igrači uključe, pa je Tomer Ginjat isto tako imao šta da kaže Makabiju i da ubacuje i pokrene goste, koji su se vratili makar na četiri poena zaostatka na kraju prve deonice. Ono što je bilo najšokantnije bila je činjenica da je Makabi igrao odbranu. I to kakvu! U drugoj četvrtini spustili su Hapoel na svega 12 postignutih poena, što ove sezone u Evroligi retko ko je uradio, da uguši napad crvenih iz Tel Aviva. A na kraju krajeva je dobro funkcionisao napad, da sve to podeblja.

Do sada je derbi Tel Aviva odigran tri puta, a tek je novembar. Neće se nikome smučiti ova borba izraelskih velikana, ali ako još neki put budu igrali u nekim domaćim takmičenjima, možda će malo i da izgubi tu čar. Bilo kako bilo, evo četvrti duel izraelskih timova odigran je na Kipru, pošto su konačno košarkaši Makabija otišli iz Beograda, što im je verovatno i prijalo jer su u prvom poluvremenu bili bolji od Hapoela. Jam Madar imao je šest asistencija za pet minuta, sa maskom na nosu je izgledao kao Betmen ili tako neki superjunak, tako je i igrao jer je delio šakom i kapom, a Makabi je bio bolji. Iznenađujuće. Kada je razigrao sve saigrače i doveo ih na skoro dvocifreni višak, bilo je jasno da Makabi igra mnogo bolje nego do sada i da neki igrači koji su spavali, sada su se probudili.

Samo četiri poena dao je Makabi za šest minuta, ispustio je prednost i skroz pao u bilo kakvom segmentu, pa je Kataš morao da konsoliduje svoje igrače. U pravi čas je trener Makabija uspeo da probudi svoje igrače i Sorkin trojkom, pa Kolson šutem spolja donose preokret, da bi se na seriju 8:0 nadovezao i Džimi Klark, koja se produžila i na 11:0, kada je Kolson pogodio novu trojku za +6. Sjajni Ponos Izraela se vratio i opet je imao sve u svojim rukama, pred početak poslednjeg kvartala.

U poslednjoj četvrtini krenula je opšta tuča. Faul za faulom, prekid za prekidom, svaki poen jako bitan i nije ni bilo da se neko "odlepi" u prednosti, sve dok Danijel Tajs nije pogodio trojku za plus pet na šest minuta do kraja. Mnogo promašaja gostiju, pogotovo Micića koji je gađao 0/5 za tri i izgubio pet lopti ukupno za utakmicu, posebno kada se lomilo, dovele su ekipu Dimitrisa Itudisa do ivice i pakla izraelskog derbija.

Sjajni Kiton Valas je na tri i po minuta do kraja doneo velikih +8, Uspeli su Oturu i Satoranski da to smanje na tri poena zaostatka na nešto više minut do kraja, ali se opet pojavio Madar i pogodio za +5, što je ispratio i Džimi Klark slobodnim bacanjem. Prvu trojku iz osmog pokušaja pogađa Vasa Micić na 31 sekundu do kraja i smanjio je na tri poena zaostatka, pa je bilo nade za Hapoel, koji je napravio pritisak na izvođenju lopte. Uspeli su da prevare Klarka i da mu otmu mu loptu, a onda je Kofi krenuo na ulaz i dobio veoma jak udarac, zbog čega se gledalo da li je nesportski faul na 25 sekundi do kraja. Nije bio popularni ometajući faul, pa je bivši NBA igrač imao dva penala, i pogodio je oba za samo poen zaostatka. Faulirao je Satoranski Madara i to iz besa jer su sudije malo okasnile sa duvanjem u pištaljku jer je Brajant ranije faulirao bivšeg igrača Partizan Mozzart Beta i opet je morao da se gleda snimak, da se vidi da li Čehu dati nesportsku, to jest ometajući faul.

Prođe cela utakmica u gledanju snimaka, zato je i trajao meč preko dva i po sata... I jeste bio nesportski faul, Madar je pogodio dva bacanja, pa posle išao na ulaz i dobio blokadu od Brajanta, koji je još i pokazivao mišiće na toj odbrani, a onda dobio ličnu grešku! Dva bacanja Madara i kraj utakmice, pričaće se o sudijama... Za kraj, posle dobre odbrane, Tajs ostaje sam u poslednjoj sekundi i trese konstrukciju da potvrdi sve.

Do trijumfa su Makabi predvodili Bonzi Kolson i Džimi Klark sa po 14, Danijel Tajs i Jam Madar (sedam asistencija) sa po deset i Roman Sorkin sa devet poena. Kod Hapoela su se istakli Vasa Micić sa 14 (1/9 za tri, šest izgubljenih), Oturu i Kofi sa po 13 i Brajant sa 12 poena, pet skokova i pet asistencija.

EVROLIGA - 11. kolo

Sreda

Pariz - Fenerbahče 111:109

/Nilikina 22 - Horton Taker 32/

Partizan Mozzart Bet - Baskonija 80:66

/Džekiri 17 - Duarte 15/

Četvrtak

Makabi Tel Aviv - Hapoel Tel Aviv 80:73

/Klark 14 - Micić 14/

Olimpijakos - Dubai 101:72

/Furnije 28 - Bejkon 20/

Olimpija Milano - Žalgiris /u toku/

Valensija - Bajern Minhen /u toku/

Real Madrid - Crvena zvezda /u toku/

Petak

18.30 (1,60) Efes (16,00) Virtus (2,65)

20.15 (1,20) Panatinaikos (19,00) Barselona (5,50)

20.30 (1,80) Asvel (15,00) Bešiktaš (2,25)