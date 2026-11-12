Posle 7:0, Englezi nežni prema Hrvatima: Vembli u znaku Harija Kejna (VIDEO)
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 22:48
Ekipa Slavena Bilića pala u Londonu (2:1) i doživela četvrti poraz u A diviziji Lige nacija
Bio je početak oktobra i desio se muk u Hrvatskoj. Fudbalska reprezentacija Vatrenih nikada u sopstvenoj istoriji nije doživela takav debakl. Englezi su se gostili na Rujevici i razneli ekipu Slavena Bilića sa 7:0. Mesec i po dana kasnije, logično, hrvatska javnost je strahovala od deža vija. Tamošnji mediji to nisu krili, pa se u naslovima tekstualnih prenosa moglo pročitati "...Samo da nas Englezi ne razvale". E, ovoga puta je Gordi Albion bio nežan, pa je Hrvatsku sa Vemblija ispratio sa prihvatljivih 2:1.
Četa Tomasa Tuhela je kolo pre kraja i matematički obezbedila mesto u četvrtfinalu, dok će Hrvatska, izvesno u baraž za opstanak. Ali kao da akcenat nije bio isključivo na fudbalu, već na jednoj figuri. Vembli se večeras više puta i iz više razloga poklonio Hariju Kejnu.
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Dok je u društvu princa Vilijama i rekordera kojeg se svrgnuo sa prestola, Pitera Šiltona, primao dres sa brojem 126 i odlazio u istoriju kao reprezentativac sa najviše nastupa u istoriji Engleske, Vembli je u čast Kejna podigao veličanstven transparent... Vembli koji je prethodno aplaudirao zvezdi Bajerna sa Zlatnom loptom u rukama.
I ponovo je najveći ostrvski stadion imao čemu da se divi. Siromašno, neproduktivno prvo poluvreme, iako nije bio ni strelac, ni asistent, oplemenio je upravo 33-godišnji golgeter zarobljen u telu najplemenitijeg organizatora igre. Dijagonala za Belingema - kao bombona! A onda pas veziste Reala, užasna reakcija Joška Gvardiola i vodeći gol Morgana Rodžersa.
Kako samo igra i doprinosi Belingem u dresu Albiona. Šestom asistencijom u kalendarskoj godini postao je najbolji paker Engleske od 2019. i Rahima Sterlinga, a istovremeno je došao do 14 učešća u golovima u prethodnih 13 nastupa za reprezentaciju. Samo Kejn je dominantniji sa 16 postignutih ili nameštenih golova na minulih 12 mečeva u dresu državnog tima.
U finišu prvog poluvremena koje je engleska završila sa čak četvoricom fudbalera koji nisu pogrešili niti jedno dodavanje (Deklan Rajs, Eliot Anderson, Luis Hol i Džordan Pikford), Hrvatska je pretila sa distance, ali je Pikford zaustavljao Kovačića u 33. i Baturinu u 42. minutu.
Kao što su Hrvati pomogli domaćinu da povede u 24. minutu, Tuhelovi momci su pred istek sat vremena igre, vratili uslugu. Gvardiol se iskupio asistencijom, Džerel Kvansa žestoko kiksnuo, a Petar Sučić snašao u petercu i pogodio za 1:1. Međutim, poput Gvardiola i Kvansa je pronašao način da okaje grehe. Samo pet minuta kasnije, bio je žrtva Ivana Smolčića i iznudio jedanaesterac. A ko bi drugi uzeo loptu, nego Kejn. Jeste kapiten nedavno promašio jedanaesterac protiv Dortmunda u dresu Bajerna, ali ga to nije pokolebalo da večeras nasamari Dominika Livakovića.
Imali su Hrvati do kraja utakmice nekoliko šansi da izbegnu poraz, a u šest minuta, od 82. do 88. minuta stale su tri, vrlo povoljne šanse. Prvo je Nikola Vlašić gađao pored stative, zatim je u Pikford zaustavio udarac Antea Budimira, da bi napadač Osasune minut kasnije ostao prekratak ne uspevši da naudi Englezima glavom.
LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO
Četvrtak
GRUPA 3
Češka - Španija 0:2 (0:1)
/Baena 39 pen, Pubilj 90+6/
Engleska - Hrvatska 2-1 (1:0)
/Rodžers 24, Kejn 64 pen - Sučić 59/