Posle 7:0, Englezi nežni prema Hrvatima: Vembli u znaku Harija Kejna (VIDEO)

Bio je početak oktobra i desio se muk u Hrvatskoj. Fudbalska reprezentacija Vatrenih nikada u sopstvenoj istoriji nije doživela takav debakl. Englezi su se gostili na Rujevici i razneli ekipu Slavena Bilića sa 7:0. Mesec i po dana kasnije, logično, hrvatska javnost je strahovala od deža vija. Tamošnji mediji to nisu krili, pa se u naslovima tekstualnih prenosa moglo pročitati "...Samo da nas Englezi ne razvale". E, ovoga puta je Gordi Albion bio nežan, pa je Hrvatsku sa Vemblija ispratio sa prihvatljivih 2:1.

Četa Tomasa Tuhela je kolo pre kraja i matematički obezbedila mesto u četvrtfinalu, dok će Hrvatska, izvesno u baraž za opstanak. Ali kao da akcenat nije bio isključivo na fudbalu, već na jednoj figuri. Vembli se večeras više puta i iz više razloga poklonio Hariju Kejnu.