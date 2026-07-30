Centar Bostona odbio da plati 100.000 dolara slavnom Hakimu Olajdžuvanu
Vreme čitanja: 2min | čet. 30.07.26. | 11:06
Nimaš Keita nije hteo da trenira sa legendarnim centrom Hjustona
Boston Seltiksi su imali tranzicionu sezonu prošle godine u kojoj se odlično pokazao centar Nimaš Keita. Bio je prvi izbor Džoa Mazule na poziciji pet i iskoristio je ukazanu šansu.
Zbog dobrih partija dobio je novi ugovor na četiri godine vredan 56.000.000 dolara. Ipak, novac ga nije promenio i Portugalac i te kako pazi kako i na šta troši.
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U međusezoni je dao interjvu u kome je otkrio da je odbio da plati 100.000 dolara slavnom Hakimu Olajdžuvanu da ga trenira.
"Škrtica sam, neću potrošiti 100.000 dolara na trening. Čak ne ni na trenig sa Hakimom Olajdžuvonom".
02.00: (1,60) Čikago Ž (13,0) Konetikat (2,60)
Legendarni as Hjustona svakog leta trenira sa mladim centrima, pa tako već dve godine gledamo snimke kako Viktor Vembanjama uči od njega. I očigledno to dobrano plaća, jer cena od 100.000 dolara je cena samo za nedelju dana.
Iako je Keita odbio da plati za trening sa Olajdžuvon, naravno da radi na sebi tokom leta. Naravno, ideja je da se poboljša na oba kraja terena, ali je poseban fokus na odbrani jedna na jedan protiv bekova.
Kako kaže, želi da oseća komfornije u tim situacijama.
"Defanzivno radim mnogo na preuzimanju i na tome da se osećam sigurnije u situacijama kada je ispred mene manji i brži igrač. Želim da ih branim bez pomoći. Iako sam se već osećao komforno, uvek hoću da podignem taj osećaj na viši nivo".
Keitini prioriteti u napadu uključuju kontrolu lopte, rad na niskom postu i razvijanje pouzdanijeg šuta.
"Što se tiče napada, sve se svodi na to da imam loptu u rukama. Da imam bolju kontrolu lopte, da mogu da kreiram situacije jedan na jedan u niskom postu, da širim teren, imam konstantniji šut i ostvarim veći uticaj u napadu".
Umesto da angažuje Olajdžuvona za privatne treninge, Keita veruje da može da nastavi razvoj kroz Bostonov program. Prošle sezone je napravio ogroman skok u svom učinku, beležeći 10,2 poena, 8,4 skoka i 1,3 blokade po utakmici, nakon što je sezonu pre toga beležio pet poena i 3,8 skokova.
Keita se takođe osvrnuo na novi ugovor i objasnio da mu je sigurnost koju mu taj ugovor pruža bila važnija od njegove finansijske vrednosti.
"Za mene novac uopšte nije bio najvažnija stvar. Najvažnije je bilo to što sam znao da Boston veruje u mene još četiri godine. Moći ću da nastavim da nazivam Boston svojim domom sve to vreme, a da ne moram da se osvrćem iza sebe. Nemam potrebu da brinem o sledećoj sezoni, o tome šta bih želeo ili šta će se dogoditi".
Keita je za kraj rekao da mu ovaj ugovor takođe omogućava da "upravlja" svojom sezonom i eventualnim povredama bez stalnog razmišljanja o sledećem ugovoru. Dobio je poverenje slavne franšize i na njemu je da ga opravda.