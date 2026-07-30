Centar Bostona odbio da plati 100.000 dolara slavnom Hakimu Olajdžuvanu

U međusezoni je dao interjvu u kome je otkrio da je odbio da plati 100.000 dolara slavnom Hakimu Olajdžuvanu da ga trenira.

"Škrtica sam, neću potrošiti 100.000 dolara na trening. Čak ne ni na trenig sa Hakimom Olajdžuvonom".

02.00: (1,60) Čikago Ž (13,0) Konetikat (2,60)

Legendarni as Hjustona svakog leta trenira sa mladim centrima, pa tako već dve godine gledamo snimke kako Viktor Vembanjama uči od njega. I očigledno to dobrano plaća, jer cena od 100.000 dolara je cena samo za nedelju dana.

Iako je Keita odbio da plati za trening sa Olajdžuvon, naravno da radi na sebi tokom leta. Naravno, ideja je da se poboljša na oba kraja terena, ali je poseban fokus na odbrani jedna na jedan protiv bekova.

Kako kaže, želi da oseća komfornije u tim situacijama.

"Defanzivno radim mnogo na preuzimanju i na tome da se osećam sigurnije u situacijama kada je ispred mene manji i brži igrač. Želim da ih branim bez pomoći. Iako sam se već osećao komforno, uvek hoću da podignem taj osećaj na viši nivo".