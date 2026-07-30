Nova era PAOK-a, Dinamo je sada samo bleda senka nekada velikog kluba
Vreme čitanja: 3min | čet. 30.07.26. | 10:49
Mladi Italijan Alesio Liši imao je uspešan debi na klupi crno-belih u Lublinu prošlog četvrtka. PAOK u Solunu (19.00) brani gol prednosti (3:2) protiv osvajača Kupa Ukrajine u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope
Na papiru, derbi druge runde kvalifikacija za Ligu Evrope bio je obračun PAOK-a i Dinamo Kijeva. Vremena su se promenila, pa je ukrajinski klub, usled četiri ratne godine, sve slabiji, finansijski srušen, teško zadržava najbolje fudbalere. Prošle sezone je bio tek četvrti u domaćem šampionatu. Jedva je eliminisana Univerzitate Kluž u prvoj rundi posle penal serije u Transilvaniji, a u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope u poljskom Lublinu, crno-beli su slavili sa 3:2.
Dobro je počela era mladog italijanskog stručnjaka Alesija Lišija na kormilu solunskog tima. Zamenio je Rumuna Razvana Lučeskua koji je dugo bio na kormilu tima za koji igra srpski reprezentativac Andrija Živković.
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Liši će imati danas (19.00) debi na Tumbi pred vatrenim navijačima kluba sa severa Grčke. Izmakle su crno-belima prve dve pozicije u Superligi Grčke prošle sezone koje su osvojili atiski velikani, AEK i Olimpijakos. Cilj je evropska jesen i zima u drugom po kvalitetu UEFA takmičenju.
19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00)
U prvom meču u Poljskoj blistao je mladi grčki as Janis Konstantelijas, koji je postigao gol i zabeležio asistenciju. Kijevljani su brzo poveli, ali kako je utakmica odmicala, PAOK je bio sve bolji, dobio sa 3:2 i stigao na korak do naredne runde. Problem za crno-bele je povreda napadača, Šveđanina Tahe Alija, koji će biti van stroja mesec dana. Ovogodišnje pojačanje iz Malmea se povredilo posle samo 14 minuta u Lublinu. Od ranije su van stroja Bugarin Kiril Despodov i vezista Mejte.
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Za Živkovića je zagarantovano mesto kraj desne strane terena, a na suprotnoj strani biće brazilski veteran Tajson. „Desetka“ je Konstantelijas, dok će u špicu, kao i pre sedam dana u Lublinu, biti mladi 19-godišnji Anestis Mitu.
20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25)
Gosti iz Kijeva imaju veliki broj povređenih igrača — nedostaju Popov, Kabajev, Timčuk, Mihalenko, Vivčarenko, Salenko, Zaharenko i Osipenko. Sik nije na spisku za ovaj dvomeč. Prva zvezda tima, Matvej Ponomarenko, na izlaznim je vratima Dinama, a Kijevljani su odbili ponudu Ajaksa od 20.000.000 evra za napadača. Nije u formi ukrajinski reprezentativac. Postio je u prethodnoj rundi protiv Univerzitate Kluža, a nije dao gol ni pre sedam dana u Lublinu. U finišu je imao šansu za izjednačenje, ali je njegov šut završio na stativi.
LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)
Četvrtak
18.00: (1,33) Makabi Tel Aviv (5,50) Šerif Tiraspol (8,50), prvi meč: 5:0
19.00: (3,25) Hradec (3,35) Tromse (2,10), prvi meč: 1:0
19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80), prvi meč: 0:2
19.00: (2,00) Midtjiland (3,45) Bešiktaš (3,45), prvi meč: 0:1
19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00), prvi meč: 3:2
20.00: (2,55) CSKA Sofija (3,25) Karabag (2,85), prvi meč: 0:0
20.30: (2,95) Ferencvaroš (3,50) Tvente (2,35), prvi meč: 2:1
20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25), prvi meč: 1:1
21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0), prvi meč: 1:2
***kvote su podložne promenama