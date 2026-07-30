Nova era PAOK-a, Dinamo je sada samo bleda senka nekada velikog kluba

Liši će imati danas (19.00) debi na Tumbi pred vatrenim navijačima kluba sa severa Grčke. Izmakle su crno-belima prve dve pozicije u Superligi Grčke prošle sezone koje su osvojili atiski velikani, AEK i Olimpijakos. Cilj je evropska jesen i zima u drugom po kvalitetu UEFA takmičenju.

19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00)

U prvom meču u Poljskoj blistao je mladi grčki as Janis Konstantelijas, koji je postigao gol i zabeležio asistenciju. Kijevljani su brzo poveli, ali kako je utakmica odmicala, PAOK je bio sve bolji, dobio sa 3:2 i stigao na korak do naredne runde. Problem za crno-bele je povreda napadača, Šveđanina Tahe Alija, koji će biti van stroja mesec dana. Ovogodišnje pojačanje iz Malmea se povredilo posle samo 14 minuta u Lublinu. Od ranije su van stroja Bugarin Kiril Despodov i vezista Mejte.

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Za Živkovića je zagarantovano mesto kraj desne strane terena, a na suprotnoj strani biće brazilski veteran Tajson. „Desetka“ je Konstantelijas, dok će u špicu, kao i pre sedam dana u Lublinu, biti mladi 19-godišnji Anestis Mitu.

20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25)

Gosti iz Kijeva imaju veliki broj povređenih igrača — nedostaju Popov, Kabajev, Timčuk, Mihalenko, Vivčarenko, Salenko, Zaharenko i Osipenko. Sik nije na spisku za ovaj dvomeč. Prva zvezda tima, Matvej Ponomarenko, na izlaznim je vratima Dinama, a Kijevljani su odbili ponudu Ajaksa od 20.000.000 evra za napadača. Nije u formi ukrajinski reprezentativac. Postio je u prethodnoj rundi protiv Univerzitate Kluža, a nije dao gol ni pre sedam dana u Lublinu. U finišu je imao šansu za izjednačenje, ali je njegov šut završio na stativi.

LIGA EVROPE – DRUGO KOLO KVALIFIKACIJA (REVANŠI)

Četvrtak

18.00: (1,33) Makabi Tel Aviv (5,50) Šerif Tiraspol (8,50), prvi meč: 5:0

19.00: (3,25) Hradec (3,35) Tromse (2,10), prvi meč: 1:0

19.00: (1,90) Pafos (3,40) Hajduk (3,80), prvi meč: 0:2

19.00: (2,00) Midtjiland (3,45) Bešiktaš (3,45), prvi meč: 0:1

19.45: (1,85) PAOK (3,45) Dinamo Kijev (4,00), prvi meč: 3:2

20.00: (2,55) CSKA Sofija (3,25) Karabag (2,85), prvi meč: 0:0

20.30: (2,95) Ferencvaroš (3,50) Tvente (2,35), prvi meč: 2:1

20.30: (2,20) Anderleht (3,45) Hamarbi (3,25), prvi meč: 1:1

21.00: (1,15) Benfika (8,00) Sankt Galen (16,0), prvi meč: 1:2

***kvote su podložne promenama