Železničar u Bragi iliti kako se gradi klupski identitet: Budi ono što jesi, svi ostali su već zauzeti

Igrala je do noge, gradila akcije od golmana, ponašala se kao da je preko puta neki superligaški rival, a ne jedan od najboljih klubova evropske “B“ produkcije. Nije uspela da izbegne poraz, ali je osvetlala obraz Pančevu i predstavila se kao klub koji zna šta radi, uporno ponavljajući krupne reči kakve su “identitet“ ili “klupski DNK“.

I to je ono što u Železničaru i treba da bude glavna tema. Jer još otkako su na žrebu izvukli Bragu, niko se nije zanosio ludim snovima o velikom čudu. Sve do one prve utakmice u sportskom centru kada je prkosna Dizelka rešila da citira onu čuvenu izreku Oskara Vajlda : “ Budi ono što jesi, svi ostali su već zauzeti “.

Činjenica je, međutim, da Železničar baš i nema klupski identitet. Ne još. Za stvaranje istog potrebno je vreme. Železničar do pre deset godina nije bio ni prvi u gradu. Sada ugašeni Dinamo imao je simpatije sugrađana. Dizelka identitet tek gradi. Na idejama Radomira Kokovića. A, kako je taj proces tek u detinjstvu, onda na njemu treba istrajati, koliko se može naravno, protiv objektivno kvalitetnijeg i mnogo iskusnijeg sastava. Sami fudbaleri su više puta ponavljali: komforno se osećaju kada igraju sa loptom u nogama i ne planiraju da odustanu od nje.

Druga stvar, klupskog DNK nema ako se svodi na jednog čoveka. Sutra Kokovića ili danas Silvestera Džaspera, jednog od glavnih autora prve stranice u evropskom identitetu Železničara. Ponajbolji igrač ekipe iz prošle sezone glavom se već odselio na zapad i mada se to očekivalo i najavljivalo, sada je na Kokoviću i njegovom stručnom štabu da pokažu da su za ovih mesec i kusur dana otkako je postalo jasno da Džasper ide uspeli da smisle kako bez njega.

Najlogičnije bi, bar gledajući laički sa strane, bilo da ga na levom krilu odmeni 19-godišnji Simao Pedro, koji je u prvom meču bio Kokovićev iznuđeni eksperiment u špicu, ali bi na boku verovatno mogao da pruži i više. Posebno zato što mu je prošle sezone u sprintu izmerena brzina od 37 kilometara na čas što je u tom trenutku bio peti najbrži sprint Evrope (ispred su bili samo Kilijan Embape, Emanuel Emega, Kajl Voker i Džekson Čačua).

To bi onda otvorilo mesto u špicu, a to je pozicija na kojoj je Železničar ovog leta dva puta obarao klupski rekord u visini obeštećenja. No, Vasiu Sumaila i Dejvid Ankej (doveden iz Đenove za 500.000 evra) nisu bili fizički spremni da u Pančevu zaigraju od prvog minuta, dok Kvaku Karikari (Horsensu plaćen 600.000 evra) nema pravo nastupa na Braginom „Kamenolomu“. Sumaila i Ankej su pak sedam dana spremniji, a posebno ovaj drugi je, kako se može čuti iz tabora Dizelke, prošle nedelje izgledao razorno na treninzima i mada još nije sigurno može li da iznese svih 90 minuta, možda je došlo vreme da upiše prvi start?

Ostaje i dilema na desnom krilu, jer Aleksa Kuljanin je bio impresivan u poslednjih 15 minuta prvog sudara, kada je Železničar mogao – možda i morao – da na njegovim krilima stigne do izjednačujućeg gola. Da li će sada Kuljanin krenuti od prvog minuta ili će mesto startera zadržati Nikola Jovanović, zavisiće verovatno od Kokovićeve procene svih mogućih scenarija tokom svih 90 minuta igre.

Jer da se ne lažemo, najviše čemu Železničar može da se nada je upravo to – da bude “živ“ svih 90 minuta. Samo tako će “dovesti sebe u situaciju da ostvari dobar rezultat“, kako je to rekao Koković.

Pa ako neka uđe...

Projektovanih startnih 11 Železničara: Popović – Đuričić, Milikić, Vidojević, Tegeltija – Lerno, Jevremović, Šekularac – Kuljanin, Ankej, Pedro.