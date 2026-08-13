Čović: Molimo igrače da kada potpisuju ugovore imaju stavku o reprezentaciji
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 12:35
"Obaveštavaćemo javnost o svim anomalijama", rekao je prvi čovek Saveza pred početak novog kvalifikacionog prozora
Predsednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović obratio se javnosti pred predstojeće kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo 2027. godine. On je istakao da je pred nacionalnim timom izuzetno važan period, sumirao rezultate mlađih selekcija i ukazao na izazove sa kojima se Savez suočava, od osiguranja igrača sa američkih univerziteta do podmlađivanja tima.
Srbiju očekuju novi izazovi na putu ka Mundobasketu 2027, a prvi čovek srpske košarke naglašava da je primarni zadatak rukovodstva da osigura vrhunske uslove za sve reprezentativne kategorije.
"Pred nama je jako važan period. Da to završimo uspešno i onda možemo da kažemo da je iza nas uspešno leto. Nisu laka iskušenja, ali naš zadatak je da obezbedimo maksimalne uslove za sve selekcije. Potrudili smo se da i sada za seniore obezbedimo sve što je potrebno. Nemamo čoveka koji je neopravdano odsutan. Gradimo kult reprezentacije", poručio je Čović.
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Osvrnuvši se na učinak mlađih reprezentativnih selekcija tokom leta, predsednik KSS-a je ocenio da su rezultati solidni, ali je stavio akcenat na dugoročni razvoj igrača.
"Što se tiče mlađih selekcija, rezultati su solidno dobri. Moglo je da bude i bolje, ali i gore. Dve medalje nisu malo. Ipak, ono što najviše raduje jeste to što se vidi potencijal za seniorsku reprezentaciju. U mlađim kategorijama je naravno lepo osvojiti medalju, ali je najbitnije da prepoznamo i razvijemo potencijal za seniore, kao što su Kusturica, Džepina i drugi momci. Radimo na tome da postepeno podmladimo reprezentaciju."
Čović se dotakao i nasledjenih problema sa kojima se Savez suočava kada je reč o igračima koji nastupaju na američkim univerzitetima.
"Susrećemo se sa nekim stvarima koje su nasleđene iz prethodnog perioda. Ono na čemu Savez insistira i na čemu ćemo nastaviti da radimo jesu direktni kontakti sa univerzitetima. Ti igrači imaju specifične marketinške ugovore koji nisu priznati od strane FIBA, zbog čega odmah ulazimo u problem sa osiguranjem. Mi smo ta osiguranja platili, ali to su potencijalni problemi sa kojima se moramo nositi."
Na kraju, predsednik KSS-a je uputio i apel svim domaćim košarkašima prilikom ugovaranja klupskih angažmana.
"Mi molimo igrače da, kada potpisuju ugovore sa klubovima, insistiraju na stavci koja obavezuje klub da ih pusti da igraju za reprezentaciju. To u teoriji postoji, ali u praksi bledi. Mi ćemo obaveštavati javnost o svim anomalijama koje se pojavljuju u mlađim selekcijama", zaključio je Čović.