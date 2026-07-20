Čović na prijemu srebrnih Orlića: Veliki rezultat; nadam se da će se budućim akcijama odazvati i drugi igrači

Okupljenim novinarima se najpre obratio prvi čovek Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović , koji je istakao da je ovaj rezultat veliki uspeh za srpsku košarku. "Hvala što ste došli u ovom broju, a mislim da imamo i pravi razlog. Za dve nedelje su nam dve selekcije osvojile srebro, jedna na Svetskom prvenstvu, a ova druga U 20 na Evropskom prvenstvu. To su veliki rezultati naše košarke, a ko se ne varam selekcija U 20 je poslednju medalju osvojila 2015. godine. Izuzetni rezultati od kada smo počeli da postavljamo novi sistem, što smo i najavili. Sada nas čekaju utakmice evropskog šampionata za uzrast do 18 godina, koje kreće od 25. jula u Italiji, a posle toga U 16 početkom avgusta u Rumuniji. Postavljeni su određeni sistemi, ovo jeste veliki uspeh naše košarke" , počeo je predsednik Košarkaškog saveza Srbije.

Čović je potom nastavio da priča i o budućnosti našeg nacionalnog tima u svim kategorijama.

"Mnogi će reći, mi sada ne treba da brinemo, ali naprotiv, tek sada treba da brinemo. Moramo da napravimo sistem da igrači mogu da igraju i razvijaju se. Čekaju nas iskušenja i što se tiče A reprezentacije. Sledi važan prozor, prvo sa Islandom ovde, pa sa Italijom. Međutim, reprezentacija U 20 je postavila takav sistem da bude kompatibilan sa seniorima. Čestitam na rezultatu i Slovencima, ali smo mi odigrali najlošiju utakmicu na šampionatu, ali to se dešava. Nadam se da će se u budućim akcijama reprezentacije odazvati i drugi igrači. Mi nismo imali Kostića, Drezgića, Ristića i još nekoliko momaka. Mnogi će otići prethodno u Ameriku, ali moramo da održimo kontakt sa njima. Čestitam treneru, momcima, urađen je veliki posao i idemo dalje", naveo je prvi čovek KSS.

Okupljenima se obratio i selektor reprezentacije Srbije za igrače do 20 godina Nemanja Jovanović.

"Uslovi su bili jednako dobri ako ne i bolji u odnosu na šta sam navikao. Stvarno se zahvaljujem i Nenadu Krstiću i Nebojši Čoviću na pomoći tokom ovih pet nedelja. Takođe, želim da se zahvalim i Dušanu Alimpijeviću koji je predložio moje ime prošle godine i verovao da možemo da uradimo dobar posao, da stvorimo sistem iz A reprezentacije i prebacimo ih u mlađe kategorije. Uživao sam s ovim momcima. Imali smo neverovatnu hemiju između svih igrača i stručnog štaba, to se videlo na turniru, a samo ostaje žal za tom poslednjom utakmicom i zlatnom medaljom, ali je svakako ovo uspeh", rekao je selektor Jovanović.