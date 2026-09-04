Sledi skoro 10 godina mraka za Kliperse

Zbog novonastale situacije u kojoj tim nije viđen kao konkurent za titulu, u krugovima bliskim klubu sve glasnije se govori o potpunom zaokretu u poslovnoj politici i potpunoj rasprodaji tima kako bi se sačuvali i prikupili kakvi-god mladi resursi, preneo je Endru Grif sa medijske mreže NBC News. Balmer je godinama odbijao ideju namernog gubljenja utakmica, ali je sada nateran na drastične korake.

Takođe, u ligi se razmatra i mogućnost da čelnici NBA oduzmu dva pika prve runde koje bi Klipersi trebalo da dobiju od Toronto Reptorsa u sklopu trejda za Leonarda — pikove koji su bili jedini spas za ublažavanje ove istorijske kazne.

U pomenutom trejdu sa Torontom, Klipersi bi trebalo da inkasiraju Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva nezaštićena pika prve runde (2031. i 2033. godine), zamenu pika 2027. i dva pika druge runde, čime bi bar donekle stabilizovali temelje oko Darijusa Garlanda, koji se sada profiliše kao novo zaštitno lice franšize. Ipak, situacija u kojoj tim punu deceniju ostaje bez sopstvenih izbora na draftu predstavlja udarac od kojeg se klub iz Los Anđelesa možda neće oporaviti godinama.