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© AFP

Sledi skoro 10 godina mraka za Kliperse

Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 01:45

Sledi potpuna rekonstrukcija i jasno je da tim iz Los Anđelesa neće biti relevantan

Nakon nezapamćenog skandala i nezakonitog zaobilaženja "seleri kapa" kroz tajne ugovore napravljene za Kavaja Leonarda, Los Anđeles Klipersi suočavaju se sa najtežim posledicama u istoriji NBA lige. Čelnici takmičenja rešili su da sprovedu najstrožu moguću kaznu zbog narušavanja integriteta lige, čime su franšizu iz Kalifornije gurnuli u višegodišnju provaliju i potpuno joj uništili takmičarsku budućnost.

Pored suspenzija za vlasnika Stiva Balmera, predsednicu Džilijan Zuker i operativca Lorensa Franka, Klipersima je oduzeto čak pet pika prve runde na budućim draftovima. Kada se na to dodaju svi ranije predati pikovi u rukama Oklahoma Siti Tandera iz nesrećnog trejda za Pola Džordža 2019. godine, dolazi se do šokantnog podatka: Klipersi na sopstveni pik prve runde nemaju pravo sve do daleke 2034. godine!

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Zbog novonastale situacije u kojoj tim nije viđen kao konkurent za titulu, u krugovima bliskim klubu sve glasnije se govori o potpunom zaokretu u poslovnoj politici i potpunoj rasprodaji tima kako bi se sačuvali i prikupili kakvi-god mladi resursi, preneo je Endru Grif sa medijske mreže NBC News. Balmer je godinama odbijao ideju namernog gubljenja utakmica, ali je sada nateran na drastične korake.

Takođe, u ligi se razmatra i mogućnost da čelnici NBA oduzmu dva pika prve runde koje bi Klipersi trebalo da dobiju od Toronto Reptorsa u sklopu trejda za Leonarda — pikove koji su bili jedini spas za ublažavanje ove istorijske kazne.

U pomenutom trejdu sa Torontom, Klipersi bi trebalo da inkasiraju Brendona Ingrama, Grejdija Dika, dva nezaštićena pika prve runde (2031. i 2033. godine), zamenu pika 2027. i dva pika druge runde, čime bi bar donekle stabilizovali temelje oko Darijusa Garlanda, koji se sada profiliše kao novo zaštitno lice franšize. Ipak, situacija u kojoj tim punu deceniju ostaje bez sopstvenih izbora na draftu predstavlja udarac od kojeg se klub iz Los Anđelesa možda neće oporaviti godinama.

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