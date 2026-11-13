Daleko je Evropa, bliži je Majami
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 10:56
Hit zainteresovan za Kevina Portera Džuniora
Veliko iznenađenje pred početak ove sezone bila je situacija sa Kevinom Porterom Džuniorom. Košarkaš koji je bio među najboljim igračima Milvoki Baksa prošle sezone, dobio je otkaz posle trening kampa, pa je i dalje slobodan igrač. Pričalo se da bi mogao da se vrati u Evropu, konkretno da obuče dres PAOK-a opet i postane jedan od najplaćenijih igrača u istoriji Starog kontinenta, ali kako stvari stoje, cilj mu je da pronađe novi tim u NBA ligi.
Sem tog malog izleta u Grčku, koji ga je i vratio na velika vrata, nije imao plan da napušta NBA ligu, u kojoj bi i mogao da ostane jer je Majami Hit zainteresovan za njega. Ekipi sa Floride tačno treba jedan plejmejker i mogli bi da ga dobiju "za džabe" jer je popularni KPJ svakako slobodan igrač.
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Majami je sezonu 2026/27 započeo promenljivo i posle prvih 11 utakmica ima učinak od pet pobeda i šest poraza. Iako su rezultati u poslednje vreme nešto bolji, stručni štab smatra da bi ekipi dobro došao još jedan igrač sposoban da samostalno kreira napade i generalno preuzme deo odgovornosti u organizaciji igre. Kako piše uvek dobro obavešteni Džejk Fišer, Kevin Porter Džunior je za sada najbolja opcija za potpis. Može da igra pleja, može i da bude opasan poenter, a uz to je već igrao sa Janisom Adetokunbom u Milvokiju.
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Trenutno predstavlja zanimljivu opciju za Majami, koji želi da rastereti Janisa Adetokumba i ostale glavne igrače, ali nije ni jedini. Pored Portera, Hit je navodno razmatrao i mogućnost povratka Gejba Vinsenta, koji je već nosio dres kluba sa Floride.
Ipak, finansijska situacija mogla bi da predstavlja prepreku za angažovanje novih igrača, s obzirom na visoke troškove postojećeg sastava i obaveze prema porezu na luksuz. Morali bi da se dogovore sa jednim od njih dvojice da potpišu na minimalne ugovore.
Što se tiče Portera, on iza sebe ima veoma dobru sezonu u Milvokiju. Na 38 utakmica prosečno je beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije, 4,3 skoka i 2,2 ukradene lopte. Pitanje je zašto su ga Baksi posle ovakve sezone uopšte i otpustili.
NBA večeras
01.00 (1,28) Orlando (17,00) Milvoki (4,30)
01.00 (3,70) Indijana (16,00) Njujork (1,35)
02.00 (2,65) Nju Orleans (16,00) Memfis (1,60)
02.00 (3,70) Čikago (16,00) Atlanta (1,35)
02.00 (1,80) Majami (15,00) Klivlend (2,25)
02.30 (1,07) Hjuston (25,00) Juta (9,00)
03.30 (1,20) San Antonio (19,00) Golden Stejt (5,50)
04.00 (6,00) Sakramento (20,00) Portland (1,17)
04.30 (3,70) LA Klipers (16,00) Oklahoma Siti (1,35)
*** kvote su podložne promenama