Daleko je Evropa, bliži je Majami

Majami je sezonu 2026/27 započeo promenljivo i posle prvih 11 utakmica ima učinak od pet pobeda i šest poraza. Iako su rezultati u poslednje vreme nešto bolji, stručni štab smatra da bi ekipi dobro došao još jedan igrač sposoban da samostalno kreira napade i generalno preuzme deo odgovornosti u organizaciji igre. Kako piše uvek dobro obavešteni Džejk Fišer, Kevin Porter Džunior je za sada najbolja opcija za potpis. Može da igra pleja, može i da bude opasan poenter, a uz to je već igrao sa Janisom Adetokunbom u Milvokiju.

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Trenutno predstavlja zanimljivu opciju za Majami, koji želi da rastereti Janisa Adetokumba i ostale glavne igrače, ali nije ni jedini. Pored Portera, Hit je navodno razmatrao i mogućnost povratka Gejba Vinsenta, koji je već nosio dres kluba sa Floride.

Ipak, finansijska situacija mogla bi da predstavlja prepreku za angažovanje novih igrača, s obzirom na visoke troškove postojećeg sastava i obaveze prema porezu na luksuz. Morali bi da se dogovore sa jednim od njih dvojice da potpišu na minimalne ugovore.

Što se tiče Portera, on iza sebe ima veoma dobru sezonu u Milvokiju. Na 38 utakmica prosečno je beležio 17,4 poena, 7,4 asistencije, 4,3 skoka i 2,2 ukradene lopte. Pitanje je zašto su ga Baksi posle ovakve sezone uopšte i otpustili.

NBA večeras

01.00 (1,28) Orlando (17,00) Milvoki (4,30)

01.00 (3,70) Indijana (16,00) Njujork (1,35)

02.00 (2,65) Nju Orleans (16,00) Memfis (1,60)

02.00 (3,70) Čikago (16,00) Atlanta (1,35)

02.00 (1,80) Majami (15,00) Klivlend (2,25)

02.30 (1,07) Hjuston (25,00) Juta (9,00)

03.30 (1,20) San Antonio (19,00) Golden Stejt (5,50)

04.00 (6,00) Sakramento (20,00) Portland (1,17)

04.30 (3,70) LA Klipers (16,00) Oklahoma Siti (1,35)

*** kvote su podložne promenama