Jovanović spremio recept za Holandiju: Moramo da odigramo savršen meč

Obe selekcije su još uvek bez poraza. Grci su pobedili Srbiju (2:1) i Nemačku (1:0), a zatim remizirali sa Holandijom (2:2) i Nemcima kod kuće (0:0). Holanđani pak imaju dve pobede nad Srbijom (obe sa po 2:1), te pomenuti remi sa Grčkom i Nemačkom (1:1), kojoj gostuju u poslednjem kolu.

20.45: (1,60) Holandija (4,40) Grčka (4,90) - MOZZART RELAX

Ako ponove nivo sa prethodnog okupljanja, Grci su objektivno favoriti za prolaz dalje jer im sledi duel sa Srbijom pred svojim navijačima. Ovih nedelja Heleni sanjaju o najvišim ciljevima, a zbog toga je njihov selektor Ivan Jovanović pokušavao da spusti loptu na zemlju.

“Očekujem da iskoristimo naše šanse. Moramo da odigramo dobru utakmicu da bismo mogli da ugrozimo Holandiji. Za dobar rezultat je neophodno da odigramo savršen meč. Čekaju nas dve teške utakmice, u kojima želimo da ostvarimo najbolji mogući rezultat”, kazao je Jovanović pred duel na “Johan Krojf areni”.

Srpski trener je u određenom problemu u Amsterdamu kada je pozicija defanzivnog veziste u pitanju. Hristos Zafeiris je suspendovan, a 33-godišnji vezista Asterasa Dimitrios Kurbelis se povredio uoči duela sa Holandijom.Ž

“Kurbelis nije mogao da trenira. Videćemo na dan utakmice kakva je situacija. Definitivno tu imamo problem, jer Zefeiris ne može da igra zbog suspenzije. Videćemo u kojoj meri Dimitrios može da nam pomogne”.

Uprkos svemu, Jovanović ima spreman plan.

“Holandija je snažna, zato je uvek na ovom nivou. Neće nam biti lako. Moramo što bolje da koristimo prostor koji nam protivnik ostavlja, ne samo protiv Holandije već protiv svakog protivnika”, zaključio je Jovanović.

📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA - 5. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

GRUPA 2

20.45: (1,60) Holandija (4,40) Grčka (4,90) - MOZZART RELAX

20.45: (9,70) Srbija (6,00) Nemačka (1,28) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama