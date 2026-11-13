Već se priča kada će Jokić u penziju

Jokić trenutno zarađuje 59.000.000 dolara tokom sezone 2026/27, a ima i igračku opciju vrednu 62,8 miliona dolara za narednu takmičarsku godinu. Ukoliko sledećeg leta pristane na petogodišnje produženje ugovora sa Denverom, taj dogovor bi ga zadržao pod ugovorom do 2032. godine, kada puni 37 godina. Takav vremenski okvir mogao bi da znači da navijači imaju još oko šest sezona da gledaju srpskog centra na najvišem nivou pre nego što potencijalno završi karijeru.

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Jokić je više puta izrazio želju da ostane u Denveru tokom čitave svoje NBA karijere. Ipak, ostake franšize bi naravno bile zainteresovane da pokušaju da ga dovedu ukoliko se ukaže prilika.

Jokićeva budućnost nije jedina važna tema u vezi sa Denverom. Sigel je takođe preneo da su Nagetsi spremni da saslušaju trejd ponude Erona Gordona i Kema Džonsona, dok organizacija vrši procenu svog igračkog kadra.

U međuvremenu, Jokić nastavlja da beleži izvanredne brojke, sa prosekom od 23,5 poena, 10,8 skokova i 9,0 asistencija u prvih 10 utakmica tima.

Neposredni prioritet Denvera ostaje borba za još jednu šampionsku titulu, ali bi odluke donete u narednih godinu dana mogle imati značajne posledice po dugoročnu budućnost franšize.

NBA večeras

01.00 (1,28) Orlando (17,00) Milvoki (4,30)

01.00 (3,70) Indijana (16,00) Njujork (1,35)

02.00 (2,65) Nju Orleans (16,00) Memfis (1,60)

02.00 (3,70) Čikago (16,00) Atlanta (1,35)

02.00 (1,80) Majami (15,00) Klivlend (2,25)

02.30 (1,07) Hjuston (25,00) Juta (9,00)

03.30 (1,20) San Antonio (19,00) Golden Stejt (5,50)

04.00 (6,00) Sakramento (20,00) Portland (1,17)

04.30 (3,70) LA Klipers (16,00) Oklahoma Siti (1,35)

*** kvote su podložne promenama