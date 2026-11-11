Janković Maša, to je sreća naša!

Kako je krenula Jankovićeva, jasno je bilo da će moći da je zaustave samo ako ubace neku košarkašicu koja je najbolji defanzivac u Evropi, a srećom po nas, to Grčka nema. Hranile su je saigračice lopta, da bi naša krilna košarkašica samo sipala u koš i igrala kao u transu protiv Grkinja, koje su samo u šoku mogle da gledaju našu Mašu, kako ih razbija. Treba pohvaliti i košarkašicu Crvene zvezde, ujedno i Vašington Mistiksa, pošto je Dugalićeva igrala sjajnu odbranu, organizovala napade i radila sve što treba, uprkos činjenici da je promašila prvih pet šuteva na meču. Nema tu šta da baci u depresiju Angelu jer ona igra svoju igru i kada je krene, nema tu spasa.

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Devet razlike bilo je posle prve četvrtine, isti višak bio je i na poluvremenu, zahvaljujući sjajno igri košarkašica Srbije. Sve su imale svoj učinak, istakla se lepo i Aleksandra Stanaćev na poziciji plejmejkera, koja je sve to spajala, mada je možda nedostajao bolji učinak Jovane Nogić, kapitenke i jedne od najboljih košarkašica, ali nije bilo uopšte problema jer je radila sve ostalo što treba.

Malo upada u oči što je popularna JoJo gađala 1/10 iz igre, generalno katastrofalnih 0/8 za tri poena, mada je dala jednu dvojku i pet bacanja, uhvatila pet skokova, dala dve asistencije, ukrala dve lopte, pa čak i kad je ne ide, nema ništa da joj se zameri.

U trećoj četvrtini je Srbija održavala prednost, možda je bilo napeto u nekom trenutku da se Grčka vraća, čak i na startu poslednjeg kvartala su se vratile na minus šest, ali tu je Dugalić da pogodi trojku da sa desnih 45 stepeni i da kaže – nema ništa od tog posla! Jača je bila Srbija, jednostavno kvalitetnije su bile i zato su došle do pobede.

Bez drame na kraju, bez ičega, stvarno vrhunska utakmica Janković i Dugalić, imamo čemu da se nadamo i šta da gledamo. Bravo za devojke!

Dugalićeva je meč završila sa 19 poena, šest skokova, tri asistencije i tri ukradene lopte za 34 minuta u igri, odmarala je koliko je utakmica nalagala. Ivana Raca je isto bila dobra sa deset poena i to su jedini dvocifrene košarkašice pored sjajne Maše. Kod Grčke su se istakle Robin Parks sa 22 poena, sedam skokova i pet asistencija, Marijela Fasula sa 17 i Artemis Spanu - inače košarkašica Crvene zvezde i to jedna od najboljih - sa 14 poena, pet skokova i tri asistencije.