Ameri sanjaju velike snove: Pikirali Gvardiolu da zameni Poketina

Poketino će prema informacijama pomenutog izvora voditi dvomeč plej-ofa KONKAKAF Lige nacija protiv Haitija tokom naredne nedelje, što će, kako stvari stoje, biti njegove poslednje utakmice na klupi SAD. Atletik je ranije u toku dana pisao da Mančester Junajted privodi kraju pregovore sa Argentincem, koji će naslediti Majkla Kerika ukoliko na Old Trafordu definitivno prelome - a blizu su - da promene trenera.

Gvardiola je letos napustio Mančester siti i od tada je bez posla, što je i želeo budući da je izjavio kako mu je potreban predah. Uostalom, zbog toga je ranije ove godine odbio ponudu da preuzme reprezentaciju Italije, istakavši da želi odmor iz porodičnih razloga. Ipak, Atletik podseća da bivši trener Barselone i Bajerna nikada nije skrivao da ga privlači ideja o radu na severnoameričkom tlu te da je kroz istoriju već imao kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama.

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Kada je napustio Barselonu i godinu dana bio bez pauze, Gvardiola je pomenuti period proveo živeći u Njujorku i tada javno hvalio potencijal fudbala u Americi. Pride, bivši predsednik FS Sunil Gulati već godinama održava blizak odnos sa njim, a čelnici Saveza su i tokom prethodne potrage 2024. godine, pre nego što su angažovali Poketina, kontaktirali Gvardiolu i Jirgena Klopa. Čak su angažovali i privatne donatore kako bi se obezbedila visoka plata koju zahteva trener takvog renomea.

Sada će još dublje morati da zavuku ruku u džep, budući da je u julu Gvardiola reprezentaciji Italije tražio 20.000.000 evra godišnje...