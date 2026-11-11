Igokea slavila i u revanšu protiv Slavije, obezbeđen plej-in FIBA Lige šampiona
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Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 20:26
Tim iz Laktaša dva kola pre kraja grupne faze osigurao najmanje treće mesto u grupi G
Košarkaši Igokee ostvarili su važnu pobedu u FIBA Ligi šampiona, pošto su već u četvrtom kolu grupne faze obezbedili plasman u plej-in. Tim iz Laktaša ponovo je savladao Slaviju iz Praga rezultatom 89:81, ovog puta na gostujućem terenu, i tako dva kola pre kraja osigurao najmanje treće mesto u grupi G.
Posle trijumfa na domaćem parketu u prethodnom kolu, Igokea je i u Češkoj izašla kao pobednik, čime je domaćina ostavila bez pobede i bez šansi da je prestigne na tabeli.
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Ipak, do pobede nisu stigli lako, pošto je domaćin, uprkos tome što je veći deo utakmice jurio zaostatak, pretio sve do samog kraja. U poslednjoj četvrtini nijedna ekipa nije uspevala da se odvoji na više od jednog poseda, a onda se na dva minuta pre kraja pojavio Lazar Stefanović, koji je bio glavni igrač ekipe i u toku prvog poluvremena u kojem je ubacio 11 poena.
Bek Igokee vezao je sedam poena i prelomio utakmicu, pošto je na 20 sekundi do kraja svom timu doneo šest poena prednosti (87:81). Konačan rezultat postavio je Haris Delalić, koji je pogotkom samo potvrdio pobedu gostiju.
Stefanović je bio najefikasniji u pobedničkoj ekipi sa 22 poena, Đorđe Todorović je upisao 11, a po 10 su ubacili Sandro Antunović i Delalić. Nikola Manojlović je dodao devet poena uz devet skokova. Kod domaćina Džavijan Mekkolum upisao je 23 poena.