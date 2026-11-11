Igokea slavila i u revanšu protiv Slavije, obezbeđen plej-in FIBA Lige šampiona

Košarkaši Igokee ostvarili su važnu pobedu u FIBA Ligi šampiona, pošto su već u četvrtom kolu grupne faze obezbedili plasman u plej-in. Tim iz Laktaša ponovo je savladao Slaviju iz Praga rezultatom 89:81, ovog puta na gostujućem terenu, i tako dva kola pre kraja osigurao najmanje treće mesto u grupi G.

Posle trijumfa na domaćem parketu u prethodnom kolu, Igokea je i u Češkoj izašla kao pobednik, čime je domaćina ostavila bez pobede i bez šansi da je prestigne na tabeli.