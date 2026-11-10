Denver nema šta da traži na Zapadu: Hjuston lako pobedio, Jokiću falila asistencija za tripl-dabl

Sam rezultat ne daje dovoljno jasnu sliku utakmice. Roketsi se maltene nisu ni oznojili protiv Nagetsa. Meč je posle prvog poluvremena bio rešen jer je domaći tim imao +14 razlike što zapravo u NBA ligi i nije neka velika prednost, ali Denver nije delovao da je u stanju da se vrati iz minusa.

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Pritom, bio je tim Dejvida Adelmana i na -19 u jednom momentu. Tek u trećoj četvrtini gosti su uspeli da povežu nekoliko napada i zapravo dođu do 60:60 na pola treće deonice protiv klupe Hjustona, ali je Ime Udoka odmah vratio zvezde i njegov tim se za tri minuta serijom 11:2 odlepio na devet poena prednosti.

Četvrta četvrtina protekla je u potpunoj kontroli Roketsa koji su gasili svaki pokušaj Denvera da se vrati. Tu je ulogu odigrao i Bogdan Bogdanović koji je sa pet poena otvorio poslednjih 12 minuta košarke i zadržao vođstvo svog tima dok su Alperen Šengun i Kevin Durent odmarali, a kada su se vratili na teren zadali su Nagetsima završni udarac.