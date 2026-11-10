Denver nema šta da traži na Zapadu: Hjuston lako pobedio, Jokiću falila asistencija za tripl-dabl
Vreme čitanja: 3min | uto. 10.11.26. | 06:42
Centar Nagetsa imao 25 poena i 16 skokova, međutim Roketsi su klasa iznad Nagetsa
Učinak Denver Nagetsa od pet pobeda i četiri poraza uopšte ne deluje loše, ali je istovremeno ozbiljna varalica. Treba videti koga je to šampion iz 2023. pobeđivao, a od koga gubio utakmice na startu i onda priznati da je realnost takva da Denver ove godine nema šta da traži na Zapadu.
Nikola Jokić je odigrao izvanredan meč protiv Hjuston Roketsa i sakupio 25 poena, 16 skokova, devet asistencija, jednu ukradenu i dve blokade, Džamal Mari je bio još efikasniji sa 38 poena, međutim to nije bilo dovoljno da se pobedi Hjuston, koji je na svom terenu komforno slavio 110:100.
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Sam rezultat ne daje dovoljno jasnu sliku utakmice. Roketsi se maltene nisu ni oznojili protiv Nagetsa. Meč je posle prvog poluvremena bio rešen jer je domaći tim imao +14 razlike što zapravo u NBA ligi i nije neka velika prednost, ali Denver nije delovao da je u stanju da se vrati iz minusa.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Pritom, bio je tim Dejvida Adelmana i na -19 u jednom momentu. Tek u trećoj četvrtini gosti su uspeli da povežu nekoliko napada i zapravo dođu do 60:60 na pola treće deonice protiv klupe Hjustona, ali je Ime Udoka odmah vratio zvezde i njegov tim se za tri minuta serijom 11:2 odlepio na devet poena prednosti.
Četvrta četvrtina protekla je u potpunoj kontroli Roketsa koji su gasili svaki pokušaj Denvera da se vrati. Tu je ulogu odigrao i Bogdan Bogdanović koji je sa pet poena otvorio poslednjih 12 minuta košarke i zadržao vođstvo svog tima dok su Alperen Šengun i Kevin Durent odmarali, a kada su se vratili na teren zadali su Nagetsima završni udarac.
Upravo su njih dvojica i bili najbolji pojedinci Hjustona. Durent je imao 23 poena, 12 skokova i osam asistencija, a Šengun 20 poena, 11 uhvaćenih lopti i takođe osam završnih dodavanja. Džabari Smit Džunior je dao 14 poena, a Tari Ison i Fred Vanvlit po 12, dok je Bogdanović sakupio osam poena (3/5 iz igre, 2/2 za tri), tri skoka i jednu asistenciju.
U timu Denvera, pored Marijevih 38 poena i Jokićevog zamalo tripl-dabla (25p, 16sk, 9as) vredi reći da više niko nije bio dvocifren. Kem Džonson je dao osam poena, Demar Derozan sedam, dok su posebno loši bili Kristijan Braun (32 minuta, 4p, 2/7 iz igre) i Eron Gordon (30 minuta, 3p, 1/6 iz igre).
Kada se podvuče crta, Denverovih 5-4 ne izgleda loše. Ali, od tih pet pobeda vredi pomenuti samo onu nad Toronto Reptorsima. Pred toga, dva trijumfa nad Nju Orleans Pelikansima, jedan nad ranjenom Indijanom kojoj je falio Tajris Halibarton i jedna nad lošim Finiksom. Naravno, uvek igrate protiv onog ko je ispred vas, međutim Pelikansi i Sansi će biti pri dnu Zapada, dok su Pejsersi i Reptorsi bili pod uticajem povreda (Torontu falio Kavaj Lenard).
Kada pogledamo od koga je Denver gubio, dobijamo pravu sliku. Poraz od kompletne Oklahome u prvoj utakmici, pa od Golden Stejta, Portlanda i protekle noći od Hjustona. Osim Voriorsa (mada su i oni u seriji od osam pobeda), ostali timovi su kandidati za nešto više od samog učešća u plej-ofu, posebno Tanderi i Roketsi.
Zaključak je jasan - Denver protiv ozbiljnim timova nema šta da traži zasad ove sezone.
NBA - ponedeljak na utorak
Atlanta - LA Lejkers 114:124
/Mekalum 21 - Dončić 32/
Šarlot - Klivlend 124:112
/Alen 27 - Tomas 18/
Detroit - Vašington 122:111
/Kolins 24 - Dejvis 44/
Toronto - Memfis 102:118
/Šed 20 - Džerom 27/
Dalas - Indijana 125:122
/Fleg 43 - Sijakam 29/
Hjuston - Denver 110:100
/Durent 23 - Mari 38/
Finiks - San Antonio 96:122
/Buker 32 - Vembanjama 40/
Golden Stejt - Nju Orleans 138:87
/Kari 25 - Kvin 14/