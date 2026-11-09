Ode Kerik!

Konačnu odluku o Kerikovoj budućnosti moraće da odobre suvlasnik kluba ser Džim Retklif i većinski vlasnici, porodica Glejzer, što je i očekivano. Čudo je samo što ga ranije nisu otpustili jer iz nedelje u nedelju - sem pobede protiv Rome u Ligi šampiona - Junajted se bukvalno raspada i puca po svim šavovima, a do sada u Premijer ligi imaju samo jednu pobedu i tri u svim takmičenjima.

Nego, ko su glavni kandidati da ga naslede? Za sada, možda i prvi u trci je selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Maurisio Poketino , dok u klubu postoje ljudi koji podržavaju i bivšeg trenera Njukasla Edija Haua , kao i Julijana Nagelsmana , koji je poslednji angažman imao na klupi reprezentacije Nemačke. To su za sada tri imena koja prednjače, pa nekog od njih treba očekivati, mada se pominjao i Antonio Konte . Doduše samo na društvenim mrežama i kroz glasine.

Posle poraza od Bornmuta (3:0) na Old Trafordu prošlog meseca, čelnici Junajteda odlučili su da Keriku i njegovim igračima pruže još vremena kako bi preokrenuli situaciju. Ipak, u naredne tri utakmice ostvarili su samo jednu pobedu, protiv Rome u Ligi šampiona, pa se sada očekuje da se kratkotrajni period tokom kojeg je 45-godišnjak imao status stalnog trenera završi pre naredne utakmice. U prevodu, meč sa Liverpulom neće dočekati.

Ono što je bilo bajno i sjajno od kada je seo na klupu Junajteda u januaru i od kada je u maju imenovan za stalnog trenera, uz ugovor na dve godine, brzinski se raspalo ove sezone. Prošle je bio dobar jer kada je preuzeo ekipu, Junajted se nalazio na sedmom mestu Premijer lige, ali je pod njegovim vođstvom usledio značajan rezultatski napredak. Ekipa je osvojila 39 bodova u preostalih 17 utakmica i završila sezonu na trećoj poziciji. Nijedan drugi klub nije osvojio više bodova u prvenstvu od trenutka kada je Kerik preuzeo Junajted, a taj niz obuhvatio je i pobede nad Mančester sitijem, Arsenalom, Liverpulom i Čelsijem.

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

Međutim, dobra forma iz završnice prošle sezone nije preneta u aktuelnu takmičarsku godinu. Junajted je pobedio samo jednom u prvih deset kola Premijer lige, dok je takmičenje u Liga kupu završio eliminacijom od Brajtona. To će mu i presuditi, iako je dobio "milion" šansi da se izvadi i nekako vrati voz na šine. Ispostavio se kao slab mašinovođa.

Generalno, klub je u haosu, ekipa je u zoni ispadanja, istorijska je serija loših rezultata i atmosfera se pokvarila toliko da ne može ništa da se ispravi. Ovo je treći trener, posle Erika ten Haga i Rubena Amorima, kojeg je rukovodstvo predvođeno kompanijom INEOS podržalo, da bi se situacija ubrzo potpuno raspala. Koliko će još prilika dobiti da pronađu pravog čoveka koji će sprovesti jasnu igračku filozofiju koju je ser Džim Retklif obećao prilikom preuzimanja kluba, pravo je pitanje.

Trenera će opet promeniti, a kada će biti bolje. Što kaže naš narod, pitaj Boga...