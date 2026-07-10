Srbiju čeka borba za opstanak u A diviziji
Vreme čitanja: 1min | pet. 10.07.26. | 18:57
Naša ženska reprezentacija do 20 godina poražena je na EP i od košarkašica Nemačke
Ženska reprezentacija Srbije do 20 godina nalazi se u baražu za plasman od 9. do 16. mesta na Evropskom prvenstvu, a bolje rečeno ovo predstavlja borbu za opstanak naših košarkašica u A diviziji i ne ide im baš najbolje.
Srbija je poražena od Nemačke - 52:74 i sada je pred jako teškim izazovom, a to je da ostane u najvišem rangu.
Izabrane vesti
Jeste da su izabranice Miloša Pavlovića u izuzetno nepovoljnom položaju, ali nije da nema izlaza. Za Srbiju je potrebno da najpre pobedi Švedsku, a potom slavi i u narednom meču, što neće biti lako, ali ne i neizvodljivo.
Što se tiče okršaja s Nemicama, Srpkinje su već posle 10 minuta imale dvocifren zaostatak, koji je uvećan na poluvremenu. Bilo je jasno da će jako teško preokrenuti u nastavku, pa su rivalke stigle do ubedljive pobede. Što se tiče liste strelaca u našoj reprezentaciji najzapaženija bila je Lana Marić s 15 poena, dok ju je pratila Imana Ćosović koja je brojala do 11. Kod Nemica je najbolji košgeterski učinak imala Lila Šulc s 18 poena.