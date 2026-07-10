Barsa nema novca za Alvareza i Adejemija, podignut kredit od 210.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 19:25
Katalonci se ponovo zadužuju...
Mora se priznati Đoanu Laporti da je uspeo da stabilizuje Barselonu, čak i da je u dobroj meri izvuče iz finansijske dubioze u koju je zapala, međutim kod velikog broja stručnjaka i navijača postoji bojazan da su u pitanju populistički potezi, koji samo trenutno rešavaju probleme.
Podsetimo, Laporta još pre tri godine jednoj američkoj investicionoj kompaniji unapred prodao 25 odsto TV prava za period od 25 godina, a napravljeni su i razni kreditni aranžmani sa svetskim bankama. Uspeo je klub zahvaljujući tim finansijskim injekcijama da postane konkurentan na tržištu, da uđe u rekonstrukciju stadiona, ali daleko od toga da je u potpunosti stao na noge.
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O tome najbolji svedoči podizanje novog kredita i to od čak 210.000.000 evra. Mundo deportivo piše da je međunarodna agencija Morningstar DBRS potvrdila kreditni rejting Barselone, uz obrazloženje da 'jača poverenje u snagu poslovnog modela kluba i finansijsku strategiju'. Ipak, ista ta agencija odmah je revidirala ekonomski status španskog šampiona sa 'pozitovan' na 'stabilan', navodeći kao glavni razlog otvaranje dve nove kreditne linije.
Prema istom izvoru, prva tranša od 105.000.000 evra biće na raspolaganju već tokom ovog meseca, dok bi druga trebalo da stigne u novembru mesecu.
"Taj kreditni aranžman prevahosno je omišljen da da ojača finansijsku poziciju kluba za tekuće prelazni rok", konstatuje Mundo, i podvlači da je Barsa kao kreditni garant ponovo založila prihode od budućih TV prava?!
Ta prva finansijska injekcija koja stiže ovog meseca trebalo bi da posluži za plaćanje obeštećenja Atletiku za Hulijana Alvareza, odnosno Borusiji iz Dortmunda za Karima Adejemija. Takođe, deo novca biće preusmeren da isplatu ličnih dohodaka zaposlenima.