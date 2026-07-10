Barsa nema novca za Alvareza i Adejemija, podignut kredit od 210.000.000 evra

O tome najbolji svedoči podizanje novog kredita i to od čak 210.000.000 evra. Mundo deportivo piše da je međunarodna agencija Morningstar DBRS potvrdila kreditni rejting Barselone, uz obrazloženje da 'jača poverenje u snagu poslovnog modela kluba i finansijsku strategiju'. Ipak, ista ta agencija odmah je revidirala ekonomski status španskog šampiona sa 'pozitovan' na 'stabilan', navodeći kao glavni razlog otvaranje dve nove kreditne linije.

Prema istom izvoru, prva tranša od 105.000.000 evra biće na raspolaganju već tokom ovog meseca, dok bi druga trebalo da stigne u novembru mesecu.

"Taj kreditni aranžman prevahosno je omišljen da da ojača finansijsku poziciju kluba za tekuće prelazni rok", konstatuje Mundo, i podvlači da je Barsa kao kreditni garant ponovo založila prihode od budućih TV prava?!

Ta prva finansijska injekcija koja stiže ovog meseca trebalo bi da posluži za plaćanje obeštećenja Atletiku za Hulijana Alvareza, odnosno Borusiji iz Dortmunda za Karima Adejemija. Takođe, deo novca biće preusmeren da isplatu ličnih dohodaka zaposlenima.