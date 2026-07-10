Olimpijakos želi Šengeliju, ali mora da plati 1.000.000 evra; Kapitenu novi ugovor
Vreme čitanja: 2min | pet. 10.07.26. | 18:44
Kostas Papanikolau još dve godine u Pireju
Košmarno leto za Barselonu se izgleda nastavlja. Samo predah od mračnih vesti bio je potpis Đoela Pare, da bi vrlo brzo usledio šok koji je izazvan vešću da je Mozes Rajt spreman da plati otkupnu klauzulu i izađe iz ugovora s timom iz Blaugrane, a ni tu nije kraj nedaćama.
Kako navodi Mundo Deportivo, klub bi mogao da napusti Toko Šengelija.
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Iskusni gruzijski reprezentativac ima važeći ugovor s Barselonom, jer je prošle godine stavio paraf na trogodišnju saradnju (dve plus jedna sezona), ali to ne garantuje da će ostati u Blaugrani. Prema navodima Mundo Deportiva šampion Evrope ozbiljno je zainteresovan da angažuje Šengeliju, međutim, za tako nešto potrebno je na ime obeštećenja izdvojiti čak 1.000.000 evra.
Ovaj iznos je sam po sebi prilično velika cifra, a postavlja se pitanje da li ga vredi platiti za čoveka koji u oktobru puni 35 godina. Istina, bez obzira na pozne igračke godine bio je Šengelija jedan od najboljih igrača Barselone u sezoni za nama i u proseku postizao 12,5 poena, 4,5 skokova i 2,7 asistencija u Evroligi.
Barselona je nezvanično, pored Rajta, u svoje redove dovela Olivijea Enkamua i Džoš Nibo, ali to očigledno nije garancija da će se ulazni transferi zaista dogoditi. Kada je reč o odlascima iz Barselone, Blaugranu su napustili Nikolas Laprovitola, Jusufa Fal, Majls Noris, Majls Kejl, Huanmi Markos, Tomaš Satoranski i Vili Ernangomez.
Ono što Olimpijakos radi dok čeka određena pojačanja, jeste čuvanje već postojećeg igračkog kadra. U Pireju očigledno veruju u kapitena, pa je tako Kostas Papanikola potpisao novi dvogodišnji ugovor s crveno-belima.
Papanikolau predstavlja jednog od najtrofejnijih igrača Olimpijakosa u njegovoj istoriji. Iskusni krilni igrač je iza sebe ima tri titule šampiona Evrope, šest naslova državnog prvaka, pet nacionalnih Kupova i četiri grčka Superkupa.