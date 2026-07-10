Olimpijakos želi Šengeliju, ali mora da plati 1.000.000 evra; Kapitenu novi ugovor

Košmarno leto za Barselonu se izgleda nastavlja. Samo predah od mračnih vesti bio je potpis Đoela Pare, da bi vrlo brzo usledio šok koji je izazvan vešću da je Mozes Rajt spreman da plati otkupnu klauzulu i izađe iz ugovora s timom iz Blaugrane, a ni tu nije kraj nedaćama.

Kako navodi Mundo Deportivo, klub bi mogao da napusti Toko Šengelija.