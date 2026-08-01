Dončićev prvi NBA trener: Luka je najjedinstveniji igrač sa kojim sam ikada radio

Karlajl je trenirao Dončića tokom njegove prve tri sezone u Dalas Maveriksima i iz prve ruke je gledao kako se mlada evropska zvezda u rekordnom roku transformiše u jednog od najboljih igrača planete.

"To sam govorio i tokom sezone, što se tiče čistog talenta, veština i svega ostalog, Luka je najjedinstveniji igrač sa kojim sam ikada radio. On je jednostavno pakleno dobar. Ali ono što ga odvaja jeste to što je on pravi 'ubica' na terenu. Rođeni takmičar".

Pod Karlajlovom palicom, Dončić je u prvoj sezoni ubedljivo osvojio nagradu za rukija godine, a već u naredne dve izborio mesto u najboljoj petorci lige, pre nego što je iskusni trener napustio Teksas 2021. godine.

Američki stručnjak smatra da je Dončićeva kombinacija poenterskih sposobnosti, pregleda igre i košarkaškog IQ-a nerešiva enigma za protivničke odbrane, pod uslovom da oko sebe ima prave saigrače.

"Stavite prave momke oko njega i izazivam vas da smislite način da ga pobedite! On je neverovatno pametan, zna sve šta odbrana može da postavi i tačno zna kako se pobeđuje", dodao je nekadašnji trener Dalasa.

Dončić se smatra jednim od najopasnijih napadača u istoriji igre. Ipak, kako Karlajl naglašava, ono što Luku zaista čini velikanom jeste njegova mentalna snaga, najbolja izdanja pruža onda kada je pritisak najveći.