Zreo za Premijer ligu: Bornmut uzeo Benfikino dete za 30.000.000 evra

Portugalac na papiru izgleda kao odlična zamena za Markosa Senesija koji je prošle sezone činio štoperski tandem sa Bafodeom Dijakiteom, pre nego što se ovog leta preselio u Totenhem kao slobodan igrač. Marko Roze sada na raspolaganju ima četvoricu štopera za novu sezonu - Silvu, Dijakitea, Veljka Milosavljevića i Džejmsa Hila.

Pre dve, tri godine, Evropa je pričala o štoperu koji vredi od 80-100 miliona evra, a Silva je na kraju napustio Luž za tri, četiri puta manje novca. Jedan od razloga jeste i to što je ušao u poslednju godinu ugovora, pa su Orlovi iskoristili poslednju priliku za prodaju.

Biće iskustvo koje je prikupljao poslednjih godina, a ono se ogleda kroz 183 utakmice, deset golova i četiri asistencije za Benfiku, biti neprocenljivo za nastavak karijere u Premijer ligi. Rvao se kroz portugalsko prvenstvo i Ligu šampiona i reprezentativne utakmice sa fudbalerima poput Harija Kejna, Kilijana Embapea, Viktora Đekereša, Lautara Martineza, Benjamina Šeška, Aleksandera Isaka, a u Premijer ligi će ga dočekati Erling Haland.

Benfika je ovog leta od prodaja fudbalera zaradila 86.000.000 evra, dok je Bornmut na pojačanja potrošio 68.500.000 evra. Pre Silve od Milana je otkupljen Aleks Himenez (prosleđen na pozajmicu u Fiorentinu), dok je iz Elčea došao napadač Alvaro Rodrigez, takođe za 25.000.000 evra.