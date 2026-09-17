Vokap sve najbolje o Olimpijakosu: Nemam nikakve zamerke, ništa ne zaboravljam

Ako se pogodi da se sastanu Dubai i Olimpijakos na Superkupu, sigurno će u centru pažnje biti Tomas Vokap. Mnogi misle da bi moglo da bude napeto zbog načina na koji se američki košarkaš sa grčkim pasošem rastao sa velikanom iz Pireja, mada on pred početak takmičenja spušta loptu.

"Generalno sam veoma srećan zbog vremena koje sam proveo u Olimpijakosu. I dalje mislim na ljude tamo, navijače, upravu, na sve njih. Bili su kao porodica za mene. Dočekali su me raširenih ruku. Svako poglavlje u životu mora da se završi. Nemam nikakve zamerke ni na šta. Imam ogromno poštovanje prema vlasnicima i klubu Olimpijakosa", započeo je Vokap za grčki "Sport24".

Rastao se sa Olimpijakosom u dobrim odnosima.

"Nisam osećao potrebu da objašnjavam moju stranu priče. Neki ljudi imaju drugačija osećanja od mene, ali to je u redu. Samo poštovanje imam prema klubu. Razgovarao sam sa svima i zahvalio im se. Kada se nešto završi, to ne znači da zaboravljate sve što ste prošli. Prošli smo kroz teške, ali i neverovatne trenutke. To se ne zaboravlja samo zato što je jedno poglavlje završeno. Igrači i treneri su za mene porodica. Pozvao sam trenera i zahvalio mu se. Izrazio sam svoju zahvalnost prema njemu i klubu".

Ni posle cele drame koja se dešavala, nema nikakvih zamerki.

"Način na koji je klub sve to rešio bio je veoma dobar, pokazali su veliki profesionalizam i sve je urađeno kako treba. Nemam na šta da se požalim, imam ogromno poštovanje i nemam ništa više da kažem o tome".

Ne bi sada ništa otkriva i razvodnjavao priču. Sigurno je da sve zanima kako se on osećao povodom čitave sage, ali to od njega nećemo čuti.

"Poštujem to kako se vi osećate, ali nije trenutak da nešto tako uradim. Nije moj posao da radim tako nešto. Nema nikakve loše krvi, nemam potrebu da bilo šta objašnjavam. U redu je kako ljudi razmišljaju. Postoji samo poštovanje između mene i kluba".

Sada je fokus na Dubaiju, koji ima visoke ambicije.

"Cilj je da odemo na Fajnal for i osvojimo titulu. Možete da vidite koliko je klub ambiciozan i upravo zbog toga sam odlučio da dođem ovde. Način na koji su delovali na tržištu i igrači koje su doveli pokazuju šta ekipa želi da postigne. Mislim da imamo najtalentovaniji tim u Evroligi, ima talenta na svim pozicijama, a sada je moj posao kao plejmejkera da sve to složim", zaključio je Vokap.