Aris spreman za Zvezdu: Jović ostao u Grčkoj, Spanulis dobio pojačanje
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 16:12
Srpski plejmejker ponovo neće igrati protiv Crvene zvezde, vratio se Mokoka
Grčki Aris je na pripremnom turniru u Nikoziji ubedljivo savladao beogradske crveno-bele, koji će sada imati priliku za revanš i takoreći osvetu, pošto će u petak (19.00) dočekati ekipu Vasilisa Spanulisa u dvorani "Aleksandar Nikolić". Biće to generala proba za početak nove evroligaške sezone za Crvenu zvezdu, kao i poslednji pripremni meč za Aris, ali neće biti grčka ekipa kompletna u glavnom gradu Srbije.
Utakmicu sa beogradskim timom na Kipru propustio je Stefan Jović zbog prehlade, pa ga tako neće biti ni u Beogradu. Ostao je u Solunu kako bi se u potpunosti oporavio i nije doputovao sa ekipom u glavni grad Srbije. U Grčjoj su ostali i Stelios Pulijanitis i Jorgos Tanulis, koji se oporavljaju od povreda.
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Dobre vesti za Vasilisa Spanulisa je što je Adam Mokoka spreman za povratak na parket i krenuo je sa timom u Beograd, pa će grčki trener imati još jedno napadačko oružje za domaćina. Nema na spisku putnika ni Tanasisa Adetokunba, ali će on svakako doći u Beograd, posle nekoliko slobodnih dana koje je dobio od trenera i stručnog štaba.
Odradili su poslednje pripreme i poslednji trening u dvorani "Nikos Galis" svi koji su na spisku, pa su odmah po završetku svih obaveza avionom otputovali u Beograd.
Evo na koga sve može da računa Vasilis Spanulis za meč sa Crvenom zvezdom:
Elajdža Mitru-Long, Džeremaja Robinson Erl, Vasilis Toliopulos, Nenad Dimitrijević, Met Morgan, Ej Džej Lidel, Kostas Adetokunbo, Tanasis Adetokunbo, Kem Birč, Adam Mokoka, Hrizostomos Hadžilampros, Lefteris Bohoridis i Vasilis Harlampopulos.