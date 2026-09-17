Aris spreman za Zvezdu: Jović ostao u Grčkoj, Spanulis dobio pojačanje

Grčki Aris je na pripremnom turniru u Nikoziji ubedljivo savladao beogradske crveno-bele, koji će sada imati priliku za revanš i takoreći osvetu, pošto će u petak (19.00) dočekati ekipu Vasilisa Spanulisa u dvorani "Aleksandar Nikolić". Biće to generala proba za početak nove evroligaške sezone za Crvenu zvezdu, kao i poslednji pripremni meč za Aris, ali neće biti grčka ekipa kompletna u glavnom gradu Srbije.

Utakmicu sa beogradskim timom na Kipru propustio je Stefan Jović zbog prehlade, pa ga tako neće biti ni u Beogradu. Ostao je u Solunu kako bi se u potpunosti oporavio i nije doputovao sa ekipom u glavni grad Srbije. U Grčjoj su ostali i Stelios Pulijanitis i Jorgos Tanulis, koji se oporavljaju od povreda.