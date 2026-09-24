Paunovića dozivali, priželjkivali, ali niko da ga podrži
Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 20:49
Katastrofalna poseta na „Marakani“ za meč sa Grčkom
Da će biti skromna poseta na Marakani za prvi meč Lige nacija sa Grčkom, znalo se koji dan ranije, videlo se po prodaji ulaznica. Ali, baš tako mali broj gledalaca, to je već neprijatno iznenađenje. Čak i Grcima ništa nije bilo jasno...
Procene dan ranije su bile da će oko 15.000 gledalaca biti na tribinama. Na kraju se ispostavilo da ih nije došlo ni 10.000. Na severu nije bilo gotovo nikog, na istoku i zapadu nešto malo. I svima koji su došli – svaka čast.
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Jasno je da je ambijent oko reprezentacije Srbije narušen u poslednje dve-tri godine, a pogotovo nakom debakla od Albanije u prošlim kvalifikacijama. Ipak, srpska fudbalska javnost je toliko dozivala, priželjkivala, prizivala Veljka Paunovića da dođe, da postane selektor, da se očekivalo na konto njegovog imena i činjenice da mu je ovo prva utakmica u Beogradu, mnogo veća podrška sa tribina.
Paunovića gotovo da nije imao ko da pozdravi kada je iz tunela posle „xy“ godina izašao na teren najvećeg srpskog stadiona. Sa te strane gledano, početak je baš razočaravajući.
No, kao što je selektor rekao pre neki dan u Staroj Pazovi, poverenje mora da se ponovo zadobije. A, neće to biti baš tako lak proces...