Paunovića dozivali, priželjkivali, ali niko da ga podrži

Da će biti skromna poseta na Marakani za prvi meč Lige nacija sa Grčkom, znalo se koji dan ranije, videlo se po prodaji ulaznica. Ali, baš tako mali broj gledalaca, to je već neprijatno iznenađenje. Čak i Grcima ništa nije bilo jasno...

Procene dan ranije su bile da će oko 15.000 gledalaca biti na tribinama. Na kraju se ispostavilo da ih nije došlo ni 10.000. Na severu nije bilo gotovo nikog, na istoku i zapadu nešto malo. I svima koji su došli – svaka čast.