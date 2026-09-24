Zar profesionalac sebi ovo da dozvoli? Dovedi se u red ili...

Prekipelo je Harviju Eliotu, nije hteo da gubi vreme na Enfildu i pristao je da ode u Aston Vilu pre godinu dana. Prihvatio je pozajmicu i – gorko se pokajao. Nije se naigrao kod Unaja Emerija, nije sakupio ni dvocifren broj nastupa. Vratio se u Liverpul, ali se nije našao u planovima novog trenera Andonija Iraole, pa je usledila još jedna selidba.

Valensija je poslala upit Liverpulu za pozajmicu, klub nije imao ništa protiv, a sasglasan je bio i Harvi Eliot. Došao je na Mestalju i u španskom klubu veoma su nezadovoljni od prvog dana. Razlog je fizička sprema.