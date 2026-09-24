Zar profesionalac sebi ovo da dozvoli? Dovedi se u red ili...
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 20:59
Neće se naigrati Harvi Eliot u Valensiji ukoliko se ne steše, dat mu je rok od tri sedmice da prilagodi kilažu
Prekipelo je Harviju Eliotu, nije hteo da gubi vreme na Enfildu i pristao je da ode u Aston Vilu pre godinu dana. Prihvatio je pozajmicu i – gorko se pokajao. Nije se naigrao kod Unaja Emerija, nije sakupio ni dvocifren broj nastupa. Vratio se u Liverpul, ali se nije našao u planovima novog trenera Andonija Iraole, pa je usledila još jedna selidba.
Valensija je poslala upit Liverpulu za pozajmicu, klub nije imao ništa protiv, a sasglasan je bio i Harvi Eliot. Došao je na Mestalju i u španskom klubu veoma su nezadovoljni od prvog dana. Razlog je fizička sprema.
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Gotovo da nije igrao kod Karlosa Korberana. Nijednom nije bio starter, sve zajedno nije sastavio 90 minuta fudbala otkako je stigao među Slepe miševe, a crno mu se piše kod Havijera Agirea ako ne promeni životne navike...
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Harvi Eliot je sebi baš dao oduška, što se videlo i tokom pripremnog perioda, pojavio se sa šlaufom.
U nešto boljem stanju bio je kada je potpisao za Valensiju, međutim, prethodne sedmice nije iskoristio da poboljša fizičku spremu, pa se u Španiji pitaju: zar profesionalac sebi ovo da dozvoli? Harvi Eliot je dozvolio i zbog toga je više bio na klupi, nego na terenu, a spada među najplaćenije igrače u klubu.
Reprezentativna pauza je počela i dobio je upozorovajuću poruku: dovedi se u red ili se nećeš naigrati. Da bi mu Havijer Agire davao minute, moraće da se steše. Imaće tri sedmice da prilagodi kilažu, da ponovo bude na optimalnom nivou. Sve dok vaga bude pokazivala više no što treba, teren neće videti.