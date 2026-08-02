Durent uporedio Lebronovu Filu sa Voriorsima, pa otkrio: Nadam se pozivu za Los Anđeles
Vreme čitanja: 2min | ned. 02.08.26. | 09:57
”Poslednji put kada je jedan tim imao trojicu igrača sa prosekom od minimum 20 poena, javnost je glasno pričala o tome kako to nije fer”
Prelazak Lebrona Džejmsa u Filadelfiju Seventisikserse digao je ogromnu prašinu u košarkaškom svetu i svi sada vide slavnu franšizu iz Pensilvanije kao možda i prvog kandidata za titulu u narednoj sezoni.
Takvog je razmišljanja i Kevin Durent koji smatra da Fila ima najjači ofanzivni talenat u celoj ligi. Osvajač dva šampionska prstena je u razgovoru za ESPN čak povukao paralelu između ove Filadelfije i Golden Stejta koji je harao ligom pre deset godina uz Stefa Karija, Kleja Tompsona i Drejmonda Grina.
”Poslednji put kada je jedan tim imao trojicu igrača sa prosekom od minimum 20 poena, javnost je glasno pričala o tome kako to nije fer, a to je bio moj Golden Stejt”, kaže Durent i dodaje:
”Fila sada ima četvoricu koji mogu da imaju prosek od 25 poena u timu i naravno da će kao takva da bude kandidat za titulu. Biće zabavno gledati Filadelfiju, toliko da bi verovatno svako poželeo da uzme godišnju pretplatu na League Pass”.
Izabrane vesti
13.30: (1,45) Ginebra Barangaj (15,0) Star Hotšots (3,05)
Lebron Džejms će u Fili za saigrače imaće, između ostalih, Džoela Embida, Džejlena Brauna, Tajrisa Meksija i Vi Džej Edžkomba, s tim da su prva trojica imali prošle sezone zaista imali prosek od 25 poena. Kralj Džejms je na tom broju poena po utakmicama bio u 20 od svoje 23 sezone.
Durent nije želeo da daje nikakav savet Lebronu kada je ovaj prelazio u Filadelfiju, mada smatra da će ovaj događaj pomoći NBA ligi.
”Nisam znao da će Lebron u Filadelfiju. On je dosta povučen kada su te stvari u pitanju. Znamo svi da je uvek dosta buke oko njega, ali nikada ne znate šta tačno namerava. Srećan sam zbog njega. Odlična odluka za njega je da ode u tim gde će imati velike šanse da osvoji titulu. Fila ima sjajnu bazu navijača, odlično je tržište i sve to je sjajno za ligu. Videli ste koliko su svi pratili sa pažnjom to gde će on otići”.
Durent je takođe govorio i o mogućnosti da odigra Olimpijske igre u Los Anđelesu i tada se definitivno oprosti od reprezentacije. On sa Amerima ima već zlata iz Londona 2012. i Pariza 2024. godine.
”Sve zavisi od odluke direktora Grenta Hila i šta naša reprezentacija želi. Trudim se da ostanem u top formi i nadam se da ću dobiti poziv, ali opet toliko je dobrih igrača koji zaslužuju poziv”.
Seventisiksersi čekaju titulu još od 1983. godine, dok Lebron cilja na to da postane prvi igrač u istoriji sa prstenom u četiri različite ekipe.