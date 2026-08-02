Durent uporedio Lebronovu Filu sa Voriorsima, pa otkrio: Nadam se pozivu za Los Anđeles

Prelazak Lebrona Džejmsa u Filadelfiju Seventisikserse digao je ogromnu prašinu u košarkaškom svetu i svi sada vide slavnu franšizu iz Pensilvanije kao možda i prvog kandidata za titulu u narednoj sezoni.

Takvog je razmišljanja i Kevin Durent koji smatra da Fila ima najjači ofanzivni talenat u celoj ligi. Osvajač dva šampionska prstena je u razgovoru za ESPN čak povukao paralelu između ove Filadelfije i Golden Stejta koji je harao ligom pre deset godina uz Stefa Karija, Kleja Tompsona i Drejmonda Grina.

”Poslednji put kada je jedan tim imao trojicu igrača sa prosekom od minimum 20 poena, javnost je glasno pričala o tome kako to nije fer, a to je bio moj Golden Stejt”, kaže Durent i dodaje:

”Fila sada ima četvoricu koji mogu da imaju prosek od 25 poena u timu i naravno da će kao takva da bude kandidat za titulu. Biće zabavno gledati Filadelfiju, toliko da bi verovatno svako poželeo da uzme godišnju pretplatu na League Pass”.