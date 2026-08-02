Zoran Popović: Puni energije na Partizan i ispit zrelosti

Povratnik u srpski fudbal odbacuje bilo kakvu priču o tome da bi na strani njegove ekipe mogla da bude činjenica da su izabranici Saše Ilića umorniji posle obaveza na evropskoj sceni i gostovanja u Norveškoj.

„Crno-beli su na krilima rezultata iz prve utakmice otišli na revanš i, kao što se moglo videti, odmarali su nekoliko igrača, poput Roganovića, Trifunovića... Tako da su jasno ostavili sveže igrače za duel sa nama. Iz tog razloga ne vidim da bismo mogli da imamo neke benefite. Drugo, Partizan je tim koji ima dosta kvalitetnih igrača i ubeđen sam da će, kako sezona bude odmicala, biti sve bolji.“

Odakle bi mogla da preti posebna opasnost po mrežu vaše ekipe?

„Moramo da obratimo pažnju na više detalja. Već sam rekao da u svakom trenutku imaju spremne alternative. Mogu da budu jako neugodni po krilima, ništa manje ni po pitanju igrača iz veznog reda. Očekuje nas teška utakmica, pravi ispit.“

Zna iskusni stručnjak da bi dosta toga moglo da zavisi i od izdanja njegovih izabranika.

„Treba da sačuvamo smirenost, što ću i tražiti od igrača. Jako je bitno da tokom utakmice ispoljimo sve ono što nas je krasilo u prethodnom periodu, a da greške svedemo na minimum. Svaka, pa i najmanja, može da bude skupa.“

Šta bi moglo da ima presudnu ulogu na putu ka povoljnom rezultatu?

„Nadahnuće, voljni momenat, raspoloženje pojedinaca... Ako konkretno govorimo o IMT-u, onda je to grupa, kolektiv koji čine mahom mladi igrači, željni uspeha, pobeda, neke vrste dokazivanja. Možemo i te kako da se oslonimo na kvalitet, samo je potrebno da na terenu budemo na visini, puni energije, kako često i počinjemo. Verujem da ćemo imati šta da pokažemo protiv velikog rivala“, sa prizvukom optimizma naglasio je Zoran Popović, trener sastava IMT-a koji uz Crvenu zvezdu jedini može da se pohvali maksimalnim učinkom u dva prethodna meča na startu prvenstva.

Ni po pitanju izbora startera ne bi trebalo da bude bitnijih promena u odnosu na sastave koji su počeli duele na Banovom brdu i protiv Zemunaca.