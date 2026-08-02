Hvali ga i Grof, Soboljev adut Zenita i u Orenburgu

Soboljevu je ovo treća sezona u ekipi iz Sankt Peterburga, prošle je uspeo da postigne deset ligaških golova i sada je jedan od omiljenih igrača među navijačima Zenita.

Napadač Zenita za svoju igru na premijeri dobio je brojne pohvale, a nekadašnji trener Crvene zvezde i nekoliko ruskih klubova, Miodrag Grof Božović, rekao je da nije iznenađen njegovim izdanjima u poslednje vreme.

"Nisam iznenađen, što bih bio? Svaki napadač ima svoje padove, utakmice kada ne postiže golove, i ima dane kada je u usponu, kada postiže mnogo golova. Soboljev je već iskusan igrač, tako da nisam iznenađen", rekao je Božović u itervjuu za portal "Čampionat".

15.00: (9,00) Orenburg (4,80) Zenit (1,37)

Za Zenit, važan je i povratak u tim dvojice igrača koji su bili na Mundijalu, Daglasa Santosa i Luisa Enrikea. Trener Sergej Semak je potvrdio da će obojica biti u ekipi za današnji meč.

"Mogu na njih da računam. Došli su u drugačijem raspoloženju. Na primer, Daglas će lakše ući u ritam zahvaljujući svom emotivnom stanju, koje se popravilo posle Svetskog kupa. Luis je očekivao nešto drugo od turnira, tako da postoje razlike, ali obojica su spremni da igraju", objasnio je Semak.

Kada je u pitanju Luis Enrike, mediji prenose i da je za njega i dalje ozbiljno zainteresovan Flamengo. Brazilski klub traži igrača tog tipa, ali pre toga želi da dovede krilo Atletiko Madrida, Tijaga Almadu.

Odluka o tome da li će Flamengo krenuti i po Luisa Enrikea, zavisiće od ishoda pregovora sa Atletikom. Flamengo je svestan da će Zenit tražiti barem 30.000.000 evra, a cena za Argentinca bi mogla da se spusti ako u brazilskom klubu budu voljni da im uz novac pošalju i nekog od svojih igrača.

Kada je reč o susretu sa Orenburgom trener Semak kaže da nije preterano zabrinut što će se meč igrati na stadionu sa veštačkom travom.

"Koliko mi je poznato, teren je sada renoviran, ima nešto drugačiju podlogu. Videćemo koliko se razlikuje od ranije. Prethodna nije bila najadekvatnija za igru. Nadajmo se da će sada biti lakše. Orenburg je za nas veoma težak protivnik. Prošle sezone smo ispustili bodove protiv njih, i ranije smo činili isto. Moramo da uložimo maksimalan napor da nastavimo pobednički niz", rekao je Semak.

Šampion je bez poraza od 8. aprila i gubitka u meču na penale u Kupu Rusije protiv Spartaka. Od tada imaju devet pobeda i četiri remija računajući tu i pripremne mečeve.

Poslednje gostovanje Orenburgu, 8. marta završeno je porazom Zenita od 2:1, pa defanzivac Igor Divejev ističe da slično ne sme da se ponovi.

"Svi se sećamo te utakmice. Bili smo užasni, primili smo dva smešna gola i nismo uspeli da izjednačimo posle šanse u 90. minutu. Ne može tako da se igra. Naučilo smo iz toga, kada gostujemo ekipama sa dna, sada znamo kakav je njihov pristup. Ovog puta znamo šta je potrebno da uradimo, imaćemo sasvim drugačiji pristup u odnosu na onaj iz marta. Sada moramo da pobedimo, znamo kako treba igrati protiv njih", poručio je Divejev.

Orenburg je na startu sezone takođe zabeležio pobedu i to kod kuće protiv Rostova (2:1), tako da želi da nastavi u istom ritmu.

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RUSIJA 1 - 2. KOLO

Petak

Rodina - Rostov 2:4 (1:1)

/Poco 4, Sako 74ag - Komarov 16p, Krizan 52ag, Langovič 56, Šantali 90/

Subota

Akron - Rubin 1:2 (1:2)

/Dimitrijev 29 - Arojo 15, Daku 19/

CSKA Moskva – Krilja Sovjetov 1:1 (1:0)

/Popović 32 – Vitjugov 63/

Dinamo Mahačkala - Lokomotiva 2:1 (0:1)

/Miro 57, Gluškov 73 - Rakov 31/

Baltika - Dinamo Moskva 2:1 (0:0)

/Titkov 57, Hil 74p - Gomes 76/

Nedelja

15.00: (9,00) Orenburg (4,80) Zenit (1,37)

17.15: (1,33) Krasnodar (5,00) Fakel (10,0)

19.30: (3,80) Ahmat (3,45) Spartak Moskva (2,00)

***kvote su podložne promenama