Evan Furnije podržava priču da plate u Evroligi treba da budu javne
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 14:11
Francuski as smatra da je pitanje transparentnosti primanja igrača i dalje tabu tema, ali da bi trebalo da se prevaziđu te granice
Velika se prašina digla u evropskoj košarci posle izjave novog košarkaša Fenerbahčea Brekstona Kija da plate treba da budu javne, kao što je to slučaj u NBA ligi.
Na pitanje koje je pokrenuo nekadašnji igrač Valensije reagovao je Evan Furnije. Francuski as smatra da je pitanje transparentnosti primanja igrača i dalje tabu tema u evropskoj košarci, ali da bi trebalo da se prevaziđu te granice.
”Verujem da je to velikim delom kulturološka stvar. Amerikanci su mnogo otvoreniji prema pitanju plata i novca uopšte, dok se u Evropi to pitanje gleda tradicionalnije i dosta je privatnija stvar. Odnos sa novcem i razgovor o tome je prosto drugačiji. Na primer, u Francuskoj je tabu tema razgovarati o novcu”, rekao je Furnije i dodao:
”Kada govorim o tome, to je vrlo fer stvar iz ugla tržišta. Više transparentnosti bi dalo igračima jasniju sliku koliko zaista vrede. Teško je znati svoju pravu vrednost kada ne znate šta tržište plaća”.
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Evropskoj košarci zaista nedostaje transparentnost po pitanju godišnjih plata, nalik onome što je u NBA ligi standard godinama unazad. Podsetimo, Ki je na društvenim mrežama pokrenuo ovo pitanje i rekao da bi javno otkrivanje plata igrača imalo benefit za sve.
”Ako igrač prima 500.000 evra godišnje, a igra na nivou onih koji dobijaju 1.500.000 evra ili više, navijači bi trebalo to da znaju. I to treba slaviti. Ako neko dobija dva miliona i muči se, navijači treba da znaju i to”, napisao je između ostalog Ki.
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