Evan Furnije podržava priču da plate u Evroligi treba da budu javne

Velika se prašina digla u evropskoj košarci posle izjave novog košarkaša Fenerbahčea Brekstona Kija da plate treba da budu javne, kao što je to slučaj u NBA ligi.

Na pitanje koje je pokrenuo nekadašnji igrač Valensije reagovao je Evan Furnije. Francuski as smatra da je pitanje transparentnosti primanja igrača i dalje tabu tema u evropskoj košarci, ali da bi trebalo da se prevaziđu te granice.

”Verujem da je to velikim delom kulturološka stvar. Amerikanci su mnogo otvoreniji prema pitanju plata i novca uopšte, dok se u Evropi to pitanje gleda tradicionalnije i dosta je privatnija stvar. Odnos sa novcem i razgovor o tome je prosto drugačiji. Na primer, u Francuskoj je tabu tema razgovarati o novcu”, rekao je Furnije i dodao:

”Kada govorim o tome, to je vrlo fer stvar iz ugla tržišta. Više transparentnosti bi dalo igračima jasniju sliku koliko zaista vrede. Teško je znati svoju pravu vrednost kada ne znate šta tržište plaća”.