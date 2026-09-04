Aber iz Grčke: Upitno održavanje Superkupa Evrolige?

17.30: (2,70) Olimpija Milano (14,5) Crvena zvezda (1,55)

Evroliga je već objavila ko su učesnici (Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče, Dubai), cene ulaznica, datume i ko će igrati sa kim u polufinalu, čak je počeo i proces akreditacije novinara, no kako se navodi, tek će biti doneta odluka po pitanju odigravanja utakmica u UAE.

Kako se ističe, razlog zbog kojeg je sve dovedeno u pitanje zabrinutost dva neimenovana učesnika za bezbednost, s obzirom da na Bliskom istoku i dalje vladaju tenzije. Sport24 piše da se zbog toga Dubai ne priprema na svom parketu za novu sezonu i da je to razlog zašto se ekipa nalazi u Turskoj. Prema istim informacijama, turnir se ne bi pomerao na neku drugu lokaciju, već bi samo bio otkazan.

Nezvanično, zabrinutost za bezbednost su iskazali Olimpijakos i Real Madrid, međutim kako se može čuti sve ide po planu i ne bi trebalo da bude nikakvih problema oko održavanja premijernog izdanja novog turnira.