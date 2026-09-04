Aber iz Grčke: Upitno održavanje Superkupa Evrolige?
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 14:44
Dva kluba navodno su zabrinuta za bezbednost, ipak nezvanično se može čuti da sve ide po planu i da ne bi trebalo da bude nikakvih problema
Prvo izdanje Evroliginog Superkupa trebalo bi da se održi tačno za dve sedmice u Abu Dabiju, međutim iz Grčke stiže aber da se takmičenje možda neće održati.
Kako javlja renomirani grčki portal Sport24, održavanje Superkupa dovedeno je u pitanje iz bezbednosnih razloga. Navodno, razgovori postoje od srede ili četvrtka po pitanju toga da li će se takmičenje održati u Etihad areni ili ne.
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Evroliga je već objavila ko su učesnici (Olimpijakos, Real Madrid, Fenerbahče, Dubai), cene ulaznica, datume i ko će igrati sa kim u polufinalu, čak je počeo i proces akreditacije novinara, no kako se navodi, tek će biti doneta odluka po pitanju odigravanja utakmica u UAE.
Kako se ističe, razlog zbog kojeg je sve dovedeno u pitanje zabrinutost dva neimenovana učesnika za bezbednost, s obzirom da na Bliskom istoku i dalje vladaju tenzije. Sport24 piše da se zbog toga Dubai ne priprema na svom parketu za novu sezonu i da je to razlog zašto se ekipa nalazi u Turskoj. Prema istim informacijama, turnir se ne bi pomerao na neku drugu lokaciju, već bi samo bio otkazan.
Nezvanično, zabrinutost za bezbednost su iskazali Olimpijakos i Real Madrid, međutim kako se može čuti sve ide po planu i ne bi trebalo da bude nikakvih problema oko održavanja premijernog izdanja novog turnira.
Superkup Evrolige je na programu 18. i 19. septembra, Olimpijakos će u polufinalu igrati sa Fenerbahčeom od 16 časova, dok će Dubai i Real Madrid igrati od 19 časova. Utakmica za treće mesto igraće se narednog dana od 16.00, a finale od 19.00.