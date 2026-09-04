Iskomplikovao se transfer Kokanovića u Volfsburg

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Vreme čitanja: 1min | pet. 04.09.26. | 14:44
U narednim danima trebalo bi da bude poznato da li Šapčanin zaista odlazi u Cvajtu
Činilo se da je sve gotovo, a čelnici Stare dame zadovoljno su trljali ruke, jer su Novosađani bili nadomak novog milionskog transfera u inostranstvo. Mozzart Sport doneo je detalje prodaje Dragana Kokanovića u Volfsburg, prema kojima je Vojvodina trebalo da profitira ukupno 2.500.000 evra, prvo kroz pozajmicu, a onda i obavezni otkup na zimu.
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Ipak, klub sa Karađorđa moraće da sačeka još neko vreme kako bi se prelazak ofanzivnog veziste finalizovao, ako uopšte do njega dođe. Naime, prelazni rok u Nemačkoj završen je prvog septembra, a srpski i nemački klub, izgleda, nisu utanačili sve detalje do utorka u ponoć. Zbog toga je odlazak 24-godišnjeg veziste u Cvajtu stopiran i pitanje je da li će se uopšte obistiniti.
Za sada, dok čeka da se odmota klupko oko njegovog transfera u inostranstvo, Dragan Kokanović trenira sa prvim timom Lala i, kako stvari stoje, biće na raspolaganju šefu stručnog štaba u nedelju, kada Stara dama dočekuje Zemun.