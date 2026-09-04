Rafa Leao počinje novu avanturu u Istanbulu
Vreme čitanja: 2min | pet. 04.09.26. | 13:56
Galatin kapitalac imaće debi u novom klubu ovog petka (19.00) protiv Bašakšehira u prvom meču četvrtog kola šampionata Turske
Turski klubovi, posebno četiri najbolja i najbogatija: Galatasaraj, Fenerbahče, Bešiktaš i Trabzon "bombardovali" su ovog leta, dovodili zvučna pojačanja, doduše uglavnom veterane u smiraj karijere. Ovog leta ma i izuzetaka, kao što su Englez Mejson Grinvud, naš Dušan Vlahović ili Portugalac Rafael Leao, koji su u najboljim godinama pohrlili ka Bosforu za basnoslovne plate koja se mere osmocifrenim brojem na godišnjem nivou.
Iza Rafe Leaa je loša sezona u Milanu. Bio je otpisan na San Siru, nije bio u planovima kod zemljaka Rubena Amorima, pa se pridružio četvorostrukom uzastopnom šampionu Turske, Galatasaraju, za 38.000.000 evra.
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Prošle nedelje je gledao nove saigrače s tribina, a sada će nekadašnja uzdanica Rosonera, koja je blistala u šampionskoj sezoni Milana, debitovati za crveno-žute na stadionu Fatih Terim u malom gradskom derbiju protiv Bašakšehira (19.00). Očekuje se da Portugalac počne meč s klupe.
19.00: (4,80) Bašakšehir (4,20) Galatasaraj (1,58)
Nigerijski as Viktor Osimen predvodiće napad gostiju. Lavovi u sredu počinju i Ligu šampiona gostovanjem u Lisabonu protiv Sportinga. Prošle sezone su dogurali do osmine finala, eliminisali Juventus u prvoj nokaut rundi, namučili Liverpul (dobili ga u Istanbulu), pa je sigurno u prvom delu sezone turska Superliga u drugom planu.
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Osim Leaa, očekuje se i debi Deniza Gula, koji je prešao iz Porta za 10.000.000. Galata je krenula s mršavim remijem u sezonu (2:2) protiv novajlije Koruma, ali je onda vezala dve pobede. I dalje su Lavovi Okana Buruka prvi favoriti za titulu, ali će imati jaku konkurenciju, pre svega u gradskim rivalima Fenerbahčeu i Bešiktašu.
Šampion dobar skor sa Bašakšehirom u poslednje vreme. Od poslednjih osam utakmica, pet puta je slavio protiv gradskog rivala, uz tri remija, bez poraza.
TURSKA 1 – 4. KOLO
Petak
19.00: (4,80) Bašakšehir (4,20) Galatasaraj (1,58)
Subota
16.00: (2,30) Erzurum (3,35) Konja (3,15)
19.00: (1,90) Fenerbahče (3,50) Bešiktaš (4,10)
Nedelja
16.00: (2,25) Kašimpaša (3,35) Amed (3,25)
16.00: (1,68) Korum (3,70) Ejup (5,40)
19.00: (1,60) Trabzon (3,90) Genčlerbirligi (5,80)
19.00: (2,45) Kodžaeli (3,25) Samsun (2,95)
Ponedeljak
19.00: (1,87) Geztepe (3,50) Gaziijantep (4,20)
19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)
***kvote su podložne promenama