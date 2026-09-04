Rafa Leao počinje novu avanturu u Istanbulu

Prošle nedelje je gledao nove saigrače s tribina, a sada će nekadašnja uzdanica Rosonera, koja je blistala u šampionskoj sezoni Milana, debitovati za crveno-žute na stadionu Fatih Terim u malom gradskom derbiju protiv Bašakšehira (19.00). Očekuje se da Portugalac počne meč s klupe.

19.00: (4,80) Bašakšehir (4,20) Galatasaraj (1,58)

Nigerijski as Viktor Osimen predvodiće napad gostiju. Lavovi u sredu počinju i Ligu šampiona gostovanjem u Lisabonu protiv Sportinga. Prošle sezone su dogurali do osmine finala, eliminisali Juventus u prvoj nokaut rundi, namučili Liverpul (dobili ga u Istanbulu), pa je sigurno u prvom delu sezone turska Superliga u drugom planu.

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Osim Leaa, očekuje se i debi Deniza Gula, koji je prešao iz Porta za 10.000.000. Galata je krenula s mršavim remijem u sezonu (2:2) protiv novajlije Koruma, ali je onda vezala dve pobede. I dalje su Lavovi Okana Buruka prvi favoriti za titulu, ali će imati jaku konkurenciju, pre svega u gradskim rivalima Fenerbahčeu i Bešiktašu.

Šampion dobar skor sa Bašakšehirom u poslednje vreme. Od poslednjih osam utakmica, pet puta je slavio protiv gradskog rivala, uz tri remija, bez poraza.

TURSKA 1 – 4. KOLO

Petak

19.00: (4,80) Bašakšehir (4,20) Galatasaraj (1,58)

Subota

16.00: (2,30) Erzurum (3,35) Konja (3,15)

19.00: (1,90) Fenerbahče (3,50) Bešiktaš (4,10)

Nedelja

16.00: (2,25) Kašimpaša (3,35) Amed (3,25)

16.00: (1,68) Korum (3,70) Ejup (5,40)

19.00: (1,60) Trabzon (3,90) Genčlerbirligi (5,80)

19.00: (2,45) Kodžaeli (3,25) Samsun (2,95)

Ponedeljak

19.00: (1,87) Geztepe (3,50) Gaziijantep (4,20)

19.00: (1,92) Rize (3,50) Alanja (4,10)

***kvote su podložne promenama