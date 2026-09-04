BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

LION - OKSER (tip 1, kvota 1,45) - početak 19.00

Opet Olimpik Lion ulazi u novu sezonu po starom običaju - odigra jednu dobru (pobedio kao gost Tuluz sa 2:0), pa jednu lošu (remi sa Avrom sa 1:1 kod kuće). Sad mu ugoste dolazi Okser, koji je sezonu otvorio sa dva uzastopna poraza.

BETIS - REAL MADRID (tip 2, kvota 1,47) - početak 21.00

Razigrao se Real Madrid pod palicom Žozea Murinja. Posle tri kola ima tri pobede i gol-razliku 10:2. Sada doduše gostuje još jednom predstavniku Španije u Ligi šampiona, euforičnom Betisu, koji je posle pobeda nad Sosijedadom i Valensijom pre šest dana izgubio od Levantea sa 2:5.

IPSVIČ - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,48) - početak 21.00

Da li je vreme za prvu pobedu Andonija Iraole na klupi Liverpula? U prva dva kola Crveni su remizirali sa Njukaslom i Notingem Forestom (sa po 2:2), a sada gostuju Ipsviču koji je u prošlom kolu izgubio od Mančester Junajteda sa 2:5.

LOMEL - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,28) - početak 20.45

Aktuelni šampin Belgije Klub Briž je vezao tri pobede na startu novog prvenstva, pre nego što ga je u prošlom kolu savladao Gent (1:2). Sada želi da započne novu seriju pobeda na gostovanju povratniku u prvu ligu Lomelu, koji je u prethodnom kolu savladao Serkl Briž (1:0) i sada ima sedam bodova.

ŠTUTGART - KELN (tip 1, kvota 1,48) - početak 20.30

Ozbiljan rezultatski debakl je pretrpeo Štutgart na premijeri Bundeslige. Izgubio je od Bajerna sa 1:5, pa je sada poslednji na tabeli. Moraće mnogo bolje protiv Kelna, koji je sezonu otvorio trijumfom nad Hofenhajmom, posle preokreta sa 3:2.

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