Porto prvi put od 1997. nije prodao nijednog startera iz prethodne sezone

Uostalom, upravo je to tim koji je Farioli najviše puta i koristio od starta sezone. Zato i ne čudi što portugalski prvak uopšte nije ni štucnuo od početka prvenstva, osvojio je Superkup pobedom nad Torenseom (1:0), a zatim je u prvenstvu redom savladao Alverku, Rio Ave, Aruku (sve po 2:0) i Akademiko (3:0). Nije još primio nijedan gol uoči susreta sa Moreirenseom (petak, 21.15) na otvaranju 5. kola Primeire.

Zato, Porto je ovog leta imao luksuz da potroši najmanje novca od svih iz “velike četvorke” Primeire. Za njegove uslove “samo” 32.500.000 evra. I to na svega trojicu igrača – 17.000.000 je dao Arsenalu da otkupio Jakuba Kiviora, 16.000.000 je uplatio Gremiju za tinejdžera Gabrijela Meka, dok je 4.500.000 uzeo Fajenord za In Bom Hvana. Pristigao je još Andre Silva iz Elčea kao slobodan igrač, a pozajmljeni su Soza iz Totenhema, Santijago Himenez iz Milana i Seko Fofana iz Rena.

21.15: (1,12) Porto (9,50) Moreirense (19,0)

Svi oni će biti mnogo potrebniji Farioliju kada sezona malo odmakne i počne takmičenje i u Ligi šampiona, odnosno otvori se još jedan front. Porto tamo započinje takmičenje u utorak, kada na Dragao bude došao Mančester Siti.

Videćemo da li će ta utakmica primorati Fariolija da kombinuje sa timom protiv Moreirensea ili će mu taj meč poslužiti kao generalna proba za Građane. Svakako, i da promeša karte Zmajevi su apsolutni favoriti večeras. Uostalom, bili su bolji od Moreirensea na svakoj od poslednjih osam prvenstvenih utakmica.

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PRIMEIRA – 5. KOLO

Petak

21.15: (1,12) Porto (9,50) Moreirense (19,0)

Subota

16.30: (3,00) Estrela (3,30) Famalikao (2,40)

19.00: (5,00) Alverka (3,50) Braga (1,75)

19.00: (12,0) Maritimo (6,50) Benfika (1,23)

21.30: (1,20) Sporting Lisabon (6,75) Nasional (14,0)

Nedelja

16.30: (1,75) Santa Klara (3,50) Rio Ave (5,00)

19.00: (1,50) Vitorija Gimarais (4,10) Kasa Pija (7,00)

21.30: (1,90) Žil Visente (3,50) Akademiko (4,20)

Ponedeljak

21.15: (2,20) Estoril (3,40) Aruka (3,30)

***Kvote su podložne promenama