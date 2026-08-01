Crnogorci znaju ko je Kajl Olman: Alimpijevićeve reči značile, idealan čovek za svlačionicu

Nije tajna da Partizan Mozzart Bet ove sezone želi reakciju, promene u svlačionici i igrače koji mogu da naprave razliku na terenu, pre svega u Evroligi. Teško je sada oceniti koliko je klub iz Humske uspeo u tome, tek će se videti karakter i kvalitet novih imena. Jedan od njih koji tek treba da se dokaže je donekle nepoznati Kajla Olmana , dosadašnji člana Turk Telekoma gde je blistao prošle sezone u Evrokupu. Sada stiže u Beograd da osveži spoljnu liniju crno-belih posle potpune rekonstrukcije. Dok se u javnosti polemiše o tome kako će se uklopiti u sistem Đoana Penjaroje i preći sa Evrokup nivoa na najvišu evropsku pozornicu, pravu sliku o novom pojačanju crno-belih dobili smo iz prve ruke sa ljudima koji su sarađivali sa novim članom Partizana.

Radović je otvoreno pričao o kvalitetima koji su danas od presudnog zančaja, oni ljudski koji donose prevagu i u svlačinici, nešto gde su prethodne dve sezone u Humskoj bili izuzetno slabi. Ipak, da krenemo redom...

"Ma, da ja sada puno pričam... Znaju oni u Partizanu odlično šta su doveli. Mi smo posle odlaska Kedrika Perija iz reprezentacije tražili igrača u Evrokupu koji bi nam pomogao u prozorima. Mogao je to da bude neko i iz Evrolige, ali šta nam to znači kada ne može da igra kvalifikacione prozore? Tražili smo igrača sličnih karakteristika. Olman može da pokrije dve pozicije. Po mom skromnom mišljenju, igrač je koji je uvek bio na ivici Evrolige, a apsolutno top nivo za Evrokup", počinje Radović razgovor za Mozzart Sport.

Zanimljivo je kako je uopšte došlo do toga da Olman obuče dres Crne Gore. Ključna karika u tom lancu bio je aktuelni današnji selektor Srbije – Dušan Alimpijević, koji je sa Olmanom sarađivao u Bešiktašu i iz prve ruke znao sve njegove vrline i mane.

"Kada smo ušli u proces naturalizacije, konsultovali smo se sa Alimpijevićem koji nam je dao izuzetno korisne savete i rekao lepe stvari o njemu. Kažem ja njemu: 'Dule, zanima me kakva je osoba.' Zanimalo me je da li je profesionalac, kakav je u svlačionici, kakav ima odnos... A Dušan mi je potvrdio da je izuzetan. Odličan momak, pozitivan čovek, veliki profesionalac, što je u današnjoj košarci postalo veoma, veoma bitno. Moje iskustvo sa njim je izuzetno pozitivno i garantujem da će biti odličan u svlačinici što je u današnje vreme veoma bitno." Ipak, debi u dresu reprezentacije Crne Gore na Evrobasketu nije prošao idealno. Spletom okolnosti, Olman je stigao kasno, a i celokupna situacija u timu je bila specifična, pa je Radović u javnosti pretrpeo i određene kritike.

"Ima i ta druga strana... On je kod nas došao kasno, malo se sve oteglo, stigao je desetak dana pred samo Evropsko prvenstvo. Došao je u dobrom stanju, ali mu je to bio prvi put u reprezentaciji – upoznaje se sa ljudima, a ni njemu samom nije bilo najjasnije objašnjeno šta se tačno očekuje od njega. A mi pritom desetkovani... On je sa Nikolom Vučevićem trebalo da bude taj koji vuče sve, ali možda je i moja krivica što se nismo uklopili. Nije naš nastup bio najbolji, pa ni njegova igra na tom šampionatu."

Uprkos kritikama javnosti, Radović je čvrsto verovao da je u pitanju igrač evroligaškog potencijala.

"Nema veze što je imao slabije prvenstvo, to apsolutno nema nikakve veze sa njegovim odnosom prema obavezama. Kasno je došao, trebalo je vremena da se uklopi. To je bio moj propust, ja sam to objašnjavao. On i Nikola Vučević je trebalo da budu glava i rep ekipe. Bilo je kritika na moj račun, pitali su se da li je pogođen igrač ili ne, ali ja sam čvrsto stao iza svog stava. Bio sam ubeđen da on ima kvalitet za Evroligu i drago mi je što sam pogodio da stiže do najvišeg nivoa i to u tako ozbiljan klub kao što je Partizan." Šta navijači Partizana i Đoan Penjaroja konkretno mogu da očekuju na terenu od novog beka?

"Siguran sam da su u Partizanu to dobro pogledali i analizirali. Radi se o igraču odličnih fizičkih predispozicija. Odbrana je pre svega htenje, a on ima i vrhunsku obuku da igra odbranu, može zaista da igra sjajnu, agresivnu odbranu na lopti i igraču."