Čudo iz Upsale, ali šta kada mu ode čovek koji u proseku daje gol po meču?
Vreme čitanja: 3min | ned. 12.07.26. | 10:46
Sirijus je ubedljivo prvi u šampionatu Švedske, najviše zaslugom škotskog napadača Robija Ura, koji je na radaru Olimpik Liona i Hofenhajma
Činjenica je da fudbal u Švedskoj često ume da priredi iznenađenje, kao prošle sezone kada je Mjelbi došao do titule. Međutim, čak i sa tim predznanjem praktično niko nije ni pomislio da bi pored Hamarbija, Hekena, Elfsborga, Jurgordena, Malmea i naravno Mjelbija “neki tamo” Sirijus iz Upsale mogao uopšte da se umeša u borbu za vrh. A kamoli da, kao što i jeste slučaj posle 11 kola Alsvenskana, bude ubedljivo prvi na tabeli. Sirijus ima po devet bodova više od najbližih pratilaca Hamarbija i Hekena, uz meč manje, a na nestvarnih +12 može da ode ukoliko savlada Bromapojkarnu ove nedelje od 16.30 časova.
Ta razlika bi bila još veća da u prošlom kolu nije na neverovatan način ispustio dva boda protiv aktuelnog šampiona. Do 81. minuta je vodio sa 4:2, samo da bi na kraju Mjelbi stigao do 4:4 golom Toma Petersona u 91. minutu.
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Taj pogodak u potpunosti je uništio fenomenalan nastup centarfora Sirijusa Robija Ura, 22-godišnjeg Škota koji je postigao čak četiri gola na toj utakmici. Ukupno 11. iz isto toliko nastupa u ovogodišnjem prvenstvu.
Ur je uz to i na pet utakmica Kupa Švedske postigao pet pogodaka. Dakle, 16 ukupno od početka sezone, odnosno u proseku daje tačno gol po meču. Neverovatan učinak 189 centimetara visokog fudbalera kojeg je u martu prošle godine Sirijus kupio od Anderlehta za 750.000 evra.
16.30: (5,00) Bromapojkarna (3,90) Sirijus (1,68)
Pitanje je samo da li će uspeti da ga zadrži do kraja sezone. Jer, oko Ura obleću neki mnogo ozbiljniji klubovi, poput Olimpika iz Liona i Hofenhajma. Već smo pisali da francuski velikan na spisku napadača koji su prioritet u letnjem prelaznom roku drži centarfora Crvene zvezde Džeja Enema i Ura, kao malo jeftinije rešenje. Obojica su sličan tip igrača, visoki, snažni, a opet dovoljno eksplozivni da bi mogli da igraju u Ligi 1.
“Znao sam da preko Alsvenskana mogu nazad u zapadnu Evropu, to mi je i predočeno kada sam potpisivao ugovor. Ne uzbuđujem se uopšte, koncentrišem se samo na Sirijus i ne slušam mnogo šta se priča. Znam samo da ću ove nedelje biti fudbaler Sirijusa, a za kasnije ćemo da vidimo”, rekao je Ur uoči utakmice sa Bromapojkarnom.
Sirijus je u prvih 11 kola zabeležio devet pobeda i dva remija, pa trenutno deluje nezaustavljivo u borbi za titulu. Uru bi bilo žao da napusti tim sa kojim bi mogao da uzme prvi pehar u karijeri, ali svestan je da neke prilike ne može da propusti.
“Kada bih otišao osećao bih se bezveze, naravno. Međutim, to su fudbal i život. Ne može sve da bude savršeno. Želim samo da kažem da se nikada u dosadašnjoj karijeri nisam ovako zabavljao kao sa ovom grupom momaka”, dodao je Ur.
Sirijus je veliki favorit protiv 10-plasirane Bromapojkarne. Škotski napadač, ponikao u školi Glazgov Rendžersa i dalje je tu. Međutim, ozbiljno je pitanje šta će biti sa Sirijusom ako Ur promeni klub ovog leta...
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ŠVEDSKA 1 – 12. KOLO
Subota
Mjelbi – AIK Stokholm 1:2 (0:0)
/Jusef 90+2 – Anderson 74, Helm 90/
Ergrite – Heken 4:3 (1:2)
/Anderson 5, Kristoferson 70, 87, Tibling 75 – Lindberg 12, Svenbak 41, Dumbija 77/
Nedelja
14.00: (1,38) Hamarbi (5,00) Kalmar (8,00)
14.00: (1,90) Malme (3,50) Geteborg (4,10)
14.00: (2,05) Vesteros (3,45) Degerfors (3,60)
16.30: (5,00) Bromapojkarna (3,90) Sirijus (1,68)
16.30: (1,90) GAIS (3,50) Elfsborg (4,10)
Ponedeljak
19.00: (1,23) Jurgorden (6,50) Halmštad (12,0)
***Kvote su podložne promenama