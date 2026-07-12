Čudo iz Upsale, ali šta kada mu ode čovek koji u proseku daje gol po meču?

Taj pogodak u potpunosti je uništio fenomenalan nastup centarfora Sirijusa Robija Ura, 22-godišnjeg Škota koji je postigao čak četiri gola na toj utakmici. Ukupno 11. iz isto toliko nastupa u ovogodišnjem prvenstvu.

Ur je uz to i na pet utakmica Kupa Švedske postigao pet pogodaka. Dakle, 16 ukupno od početka sezone, odnosno u proseku daje tačno gol po meču. Neverovatan učinak 189 centimetara visokog fudbalera kojeg je u martu prošle godine Sirijus kupio od Anderlehta za 750.000 evra.

16.30: (5,00) Bromapojkarna (3,90) Sirijus (1,68)

Pitanje je samo da li će uspeti da ga zadrži do kraja sezone. Jer, oko Ura obleću neki mnogo ozbiljniji klubovi, poput Olimpika iz Liona i Hofenhajma. Već smo pisali da francuski velikan na spisku napadača koji su prioritet u letnjem prelaznom roku drži centarfora Crvene zvezde Džeja Enema i Ura, kao malo jeftinije rešenje. Obojica su sličan tip igrača, visoki, snažni, a opet dovoljno eksplozivni da bi mogli da igraju u Ligi 1.

“Znao sam da preko Alsvenskana mogu nazad u zapadnu Evropu, to mi je i predočeno kada sam potpisivao ugovor. Ne uzbuđujem se uopšte, koncentrišem se samo na Sirijus i ne slušam mnogo šta se priča. Znam samo da ću ove nedelje biti fudbaler Sirijusa, a za kasnije ćemo da vidimo”, rekao je Ur uoči utakmice sa Bromapojkarnom.

Sirijus je u prvih 11 kola zabeležio devet pobeda i dva remija, pa trenutno deluje nezaustavljivo u borbi za titulu. Uru bi bilo žao da napusti tim sa kojim bi mogao da uzme prvi pehar u karijeri, ali svestan je da neke prilike ne može da propusti.

“Kada bih otišao osećao bih se bezveze, naravno. Međutim, to su fudbal i život. Ne može sve da bude savršeno. Želim samo da kažem da se nikada u dosadašnjoj karijeri nisam ovako zabavljao kao sa ovom grupom momaka”, dodao je Ur.

Sirijus je veliki favorit protiv 10-plasirane Bromapojkarne. Škotski napadač, ponikao u školi Glazgov Rendžersa i dalje je tu. Međutim, ozbiljno je pitanje šta će biti sa Sirijusom ako Ur promeni klub ovog leta...

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ŠVEDSKA 1 – 12. KOLO

Subota

Mjelbi – AIK Stokholm 1:2 (0:0)

/Jusef 90+2 – Anderson 74, Helm 90/

Ergrite – Heken 4:3 (1:2)

/Anderson 5, Kristoferson 70, 87, Tibling 75 – Lindberg 12, Svenbak 41, Dumbija 77/

Nedelja

14.00: (1,38) Hamarbi (5,00) Kalmar (8,00)

14.00: (1,90) Malme (3,50) Geteborg (4,10)

14.00: (2,05) Vesteros (3,45) Degerfors (3,60)

16.30: (5,00) Bromapojkarna (3,90) Sirijus (1,68)

16.30: (1,90) GAIS (3,50) Elfsborg (4,10)

Ponedeljak

19.00: (1,23) Jurgorden (6,50) Halmštad (12,0)

***Kvote su podložne promenama